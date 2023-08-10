ظهروا على الفيس بوك.. ضبط المتهمين بالتشاجر في البحيرة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص مصابًا بجروح بالرأس ويزعم بقيام جيرانه بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 8 الجاري تبلغ لقسم شرطة كفر الدوار بمديرية أمن البحيرة من أحد المستشفيات باستقبالها طرف أول: (أحد الأشخاص ووالدته) طرف ثان: (إحدى السيدات وزوجة نجلها) جميعهم مصابون بجروح متفرقة بالجسم ويقيمون بدائرة القسم.ب

الانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات الجيرة تطورت إلى مشاجرة قاموا خلالها بالتعدى على بعضهم البعض بالضرب محدثين ما بهم من إصابات، كما اتهم الطرف الأول (شخصين "أحدهما له معلومات جنائية" من أهلية الطرف الثانى) بالتعدى عليهما بالضرب لذات الخلافات، وقد أمكن ضبطهما.. وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ومن جهة أخرى ألقت مديرية أمن السويس عقب تقنين الإجراءات من القبض على شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" وبحوزتهما (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 6 كيلوجرامات – كمية لمخدر الآيس "الشابو" – سلاح أبيض - ميزان حساس – مبلغ مالى).

وتواصل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة الأمنية المعنية جهودها لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.

يأتي ذلك إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدي الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء.