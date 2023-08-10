وزير الشباب يتفقد المدينة الرياضية بسيدي عبدالرحمن

تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عصر اليوم الخميس، المدينة الشبابية الرياضية بقرية سيدي عبدالرحمن بالعلمين للوقوف على جاهزية المنشآت الشبابية والرياضية لأهل القرية.

وأشار صبحي إلى أن هذا يأتى فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بتحقيق متطلبات وتطلعات الإنسان المصري في الحصول على حياة أفضل، وما يحتاجه من مرافق وخدمات بالإضافة إلى ممارسة الأنشطة الشبابية والرياضية.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن المدينة الشبابية الرياضية تتضمن منطقة ملاعب وحمام سباحة نصف أولمبي وصالة للأجهزة الرياضية وقاعة لألعاب الأطفال، بالإضافة إلى ملعب لكرة القدم، وملعب كرة خماسي، ومنطقة خدمات تجارية ومطاعم، ومبنيين اجتماعيين بهما صالات للألعاب القتالية، وقاعات ألعاب فردية، وغرفة إسعافات أولية.

رافق وزير الشباب والرياضة بجولته التفقدية المهندس مرزوق علي، رئيس الاتحاد المصري للجودو، والدكتور محمد الكردي، رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي، والدكتور عبدالأول محمد، مساعد وزير الشباب والرياضة لشؤون البطولة، والدكتور وليد رفاعي، مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة مطروح.