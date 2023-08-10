بعد إصابات حفل ترافيس سكوت.. دعوات بالغاء الحفلات فى الأماكن الأثرية

ناشدت ألفونسينا روسو ، مديرة الكولوسيوم الأثري، إنهاء العروض في سيرك ماكسيموس، مكان سباقات العربات الرومانية القديمة والذي أقيم فيه حفل ترافيس سكوت في روما، والذي حدث فيه أزمة كبيرة بعد إصابة 60 شخصًا فى الحفل.

ودعت روسو إلى إقامة عروض الأوبرا والباليه فقط لأنها آمنة، ولا يحدث بها مشكلات وأوصت روسو بإقامة تلك الحفلات في الملاعب حتى لا تعرض السلامة العامة للخطر".

تعرض 60 شخصًا للإصابة فى الحفل الموسيقى الأخير لمغنى الراب الأمريكي ترافيس سكوت ، الذى أقيم فى سيرك ماكسيموس القديم فى روما.

وكان بدأ المغنى الأمريكى البالغ من العمر 32 عامًا جولته فى الموقع الأثرى بالعاصمة الإيطالية، الذى كان سابقًا ميدان سباق العربات للإمبراطورية الرومانية، أمام حشد من 60 ألف معجب.

خرجت الأمور عن نطاق السيطرة بعد أن قام شخص في الحفل بـ رش رذاذ الفلفل، مما أسفر عن إصابة العشرات من الحضور ونحو 60 في حاجة إلى الرعاية الطبية.

كما تم نقل شاب يبلغ من العمر 14 عامًا إلى المستشفى بعد سقوطه من ارتفاع أربعة أمتار، حاول دخول سيرك ماكسيموس لمشاهدة العرض، وحاول مراوغة الأمن.

وكان تصدر المطرب الأمريكي ترافيس سكوت التريند وذلك بعد الغاء حفله في الأهرامات بمصر، وتسبب الغاء الحفل فى جدل واسع في الأوساط الفنية، إذ اتهمه البعض بإجراءه بعض الطقوس الشيطانية في حفلاته.

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كشف الدكتور محمد عبدالله المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يذاع على قناة “الحدث اليوم”، الخميس، تفاصيل إلغاء الحفل، قائلا إن مصر حاضنة للفن من جميع أنحاء العالم، ولكن حفل ترافيس كان من الممكن أن يتسبب في مشاكل كبيرة.

ترافيس سكوت

وقال إنهم لم يكن لديهم أي معلومات كافية عن مغني الراب الأمريكي ترافيس سكوت، وفوجئوا بأنه يدعو الجمهور لاختراق الحواجز الأمنية للاشتباك مع الأمن ما ينتج عن ذلك خسائر في الأرواح وإصابات، كما حدث في حفلاته السابقة.

وأضاف أن ترافيس سكوت، يستهدف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 17 عاما إلى 21 عاما لتفجير الطاقات لديهم، متابعا: "لو جُرح أحد من الجمهور خلال الحفل كان المجلس بأكمله سيقدم استقالته".

ترافيس سكوت

وأكد فتح تحقيق داخل النقابة لمعاقة الموظفين المتسببين في حصول الحفل على ترخيص دون التحري بشكل دقيق والوقوف على الأسباب وردع المقصرين.

رد ترافيس سكوت على إلغاء حفله في الأهرامات

خرج ترافيس سكوت عن صمته لأول مرة ليرد بتعليق صادم على خبر إلغاء حفله الذي كان من المقرر أن يُقام غدًا الجمعة بسفح الأهرامات، بالتزامن مع إطلاقه لألبومه الرابع Utopia، وجاء ذلك خلال تغريدة عبر حسابه الشخصي بمنصة التغريدات المُصغرة "تويتر".





ونفى أنباء إلغاء حفله في الأهرامات، مشيرًا إلى أنه تم تأجيله فقط بسبب ظروف تتعلق بتحضيرات الحفل ومتطلبات ومعدات المسرح التي تحتاج وقت أطول لتجهيزها.

ترافيس سكوت

من هو ترافيس سكوت

ترافيس سكوت هو مطرب ومغني راب ومنتج موسيقي أمريكي، ولد في 30 أبريل 1991 في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية.

بدأ ترافيس سكوت مسيرته الفنية في 2008، وبدأ يحظى بشهرة كبيرة في عالم الموسيقى في السنوات الأخيرة بسبب نجاح أغانيه وألبوماته. ويتميز أسلوبه الموسيقي بالتنوع والابتكار، وقد حقق نجاحًا كبيرًا في عدد من الألبومات التي أصدرها، مثل "Rodeo" و"Birds in the Trap Sing McKnight" و"Astroworld".