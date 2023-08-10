هل تكفر الصدقات المعاصى والذنوب؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل مفاده إنه يفعل معاصي وذنوب كثيرة، وبعدها يقوم بعمل صدقات وحسنات، فهل تغفر ذنوبه بما فعله من حسنات؟، قائلا: "لا يجوز فعل الذنوب من المعاصي، لكن نحن بشر، وسيدنا النبي، يقول: الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، فربما يقع أحدنا في ذنب، فهنا السائل يقع في المعاصردي وبعدها يفعل الأعمال الصالحة، طبعا تغفر ما دامت ليست من الكبائر لا تغفر".



الكبائر

وتابع: "لو عندك كبيرة متعلقة برد حقوق الناس، فردها وتوب واستغفر واطلب من أصحابها المسامحة، لكن على العموم ما دمت تفعل الذنوب وتتوب ابشر فإن الله يغفر الذنوب بالأعمال الصالحة".

جاء ذلك خلال لقائه في حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الخميس.

