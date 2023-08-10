المكتبة المتنقلة تنظم قافلة ثقافية بالمنيا

قالت الدكتورة أمل عليوة، مدير مكتبة مصر العامة بمحافظة المنيا، اليوم الخميس 10 أغسطس 2023 ، إن المكتبة المتنقلة تواصل تنفيذ أنشطتها أغسطس الفنية والثقافية بقرية الشيخ عطا إحدى قرى مركز ومدينة بني مزار، شمال المنيا، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار، برئاسة عماد حسن رئيس المركز، وذلك لنشر الوعي والثقافة ، من خلال التعريف بدور المكتبة وأنشطتها وخدماتها، حيث تقدم المكتبة المتنقلة العديد من الأنشطة للأطفال والسيدات في محيط تواجدها.

وأكدت مدير المكتبة، أن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يتابع فعاليات وأنشطة المكتبة المتنقلة الخاص بصندوق مكتبات مصر العامة، مؤكدًا، علي أهمية دور المكتبات المتنقلة لتقديم خدماتها للجمهور في قرى المحافظة والمراكز النائية، وخاصة قرى «حياة كريمة»، والوصول لأكبر قدر من المستفيدين، وفقا لخطة الدولة الاستراتيجية للمشاركة في بناء الإنسان المصري، واكتشاف الموهوبين، وممارسة الأنشطة الثقافية والفنية.

جديرا بالذكر أن المشروع يهدف إلى إثراء الحركة الثقافية من خلال التجول بعدد من الأماكن العامة ، والقرى ، والنجوع ، التي تفتقد الى وجود المكتبات، وإتاحة كم متنوع من الكتب والمجلات والأفلام التعليمية ، والعديد من الأنشطة التي تشجع النشء على القراءة والإطلاع، إلى جانب تقديم أنشطة متنوعة بين جلسات الحكي وورش الأشغال الفنية واليدوية ، والسينما الصغيرة ، ومسرح العرائس والمسابقات الثقافية ، والألعاب الجماعية التفاعلية ، وغيرها من الأنشطة وذلك بالتعاون مع مكتبة مصر العامة فرع المنيا، وإدارات الأمومة والطفولة بالوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا .