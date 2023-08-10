رفع 400 طن قمامة وأتربة ورمال بمدينة جمصة

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل المنصورة، بالتنسيق مع المهندس أيمن عزت رئيس مدينة جمصة، بشن حملة مكبرة لتحسين مستوي النظافة بالمدينة وبالشاطئ، وصيانة أعمدة الإنارة والحدائق العامة بمشاركة 6 وحدات محلية هم ( المطريه - المنزلة _ ميت سلسيل - شربين - بلقاس _ محلة دمنة).

وأكد محافظ الدقهلية، أن الحملة أسفرت عن رفع ما يقرب من 300 طن قمامة و100 طن أتربة ورمال بنطاق مدينة جمصة، بالإضافة إلي رش مبيدات للحشرات والبعوض بمختلف شوارع المدينة للقضاء علي الحشرات الطائرة والزاحفة.

ووجه المحافظ، باستمرار اعمال الحملة بمختلف شوارع مدينة جمصة حتي تصبح المدينة نظيفة بصفة مستمرة أمام الرواد والمصطافين ، نظراً لتزايد اعداد المواطنين علي مصيف جمصه .

ومن جانبه أشار رئيس جهاز نظافة وتجميل المنصورة، إلى أن الحملة شملت عدد من مناطق وشوارع مدينة جمصة شملت ( تكثيف اعمال النظافه العامه بشارع الشاطىء و رفع رمال من المشاية بدايه من الكورنيش حتي الشاطىء تسهيلا المصطافين، تكثيف النظافة العامه بمنطقة المروه والكرنك والعاشر وتقسيم ١٥ مايو وتقسيم زايد، وقص وتهذيب الحدائق بالجزر الوسطي بتقسيم ١٥ مايو ، وتشغيل المكنسيات بشارع الكورنيش وشارع عمر بن العزيز وشارع الشباب و وشارع الهدي ومدخل مدينه جمصه الرئيسي ، بالإضافة إلي التنسيق مع وحده مكافحة الملاريا ووحدة مكافحه ناقلات الأمراض برش وتطهير بالوعات الصرف الصحي ورش مبيد الباعوض بمدينة جمصه وتقسيم ١٥ مايو).