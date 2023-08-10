نشر مواهب الأطفال عبر السوشيال ميديا استثمار إيجابي

قال أحمد كشك، الباحث فى العلوم الشرعية والتربوية، إنه لا مشكلة نهائيًا في استخدام الأطفال للتكنولوجيا مع رقابة وتقنين محدد، لافتًا إلى أنه يمكن استثمار الموهبة الحقيقية ونشرها عبر السوشيال ميديا.

السوشيال ميديا





وتابع الباحث فى العلوم الشرعية والتربوية: "لو في طفل صوته في القرآن الكريم، أو الإنشاد، أو لديه أية موهبة، يمكن عمل منصة له على مواقع التواصل الاجتماعي حتى ينتشر من خلالها".



واستكمل: "علينا تنمية الأفكار الإيجابية لاستخدام السوشيال ميديا، لأنها سلاح ذو حدين أحدهما مدمر والآخر إيجابي، فعلينا استغلال السلاح الإيجابى واستثماره وتعليم أبنائنا نشر كل ما هو إيجابي مفيد ونبذ كل ما هو ضار".



