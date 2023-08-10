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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

نشر مواهب الأطفال عبر السوشيال ميديا استثمار إيجابي

مواهب الأطفال عبر
مواهب الأطفال عبر السوشيال ميديا

قال أحمد كشك، الباحث فى العلوم الشرعية والتربوية، إنه لا مشكلة نهائيًا في استخدام الأطفال للتكنولوجيا مع رقابة وتقنين محدد، لافتًا إلى أنه يمكن استثمار الموهبة الحقيقية ونشرها عبر السوشيال ميديا. 

 

السوشيال ميديا  
 


وتابع الباحث فى العلوم الشرعية والتربوية: "لو في طفل صوته في القرآن الكريم، أو الإنشاد، أو لديه أية موهبة، يمكن عمل منصة له على مواقع التواصل الاجتماعي حتى ينتشر من خلالها". 


واستكمل: "علينا تنمية الأفكار الإيجابية لاستخدام السوشيال ميديا، لأنها سلاح ذو حدين أحدهما مدمر والآخر إيجابي، فعلينا استغلال السلاح الإيجابى واستثماره وتعليم أبنائنا نشر كل ما هو إيجابي مفيد ونبذ كل ما هو ضار".

 

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