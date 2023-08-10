عاجل
البيان الختامي لقمة "إيكواس" الطارئة بشأن النيجر.. إدانة الانقلاب والاعتقال سرقة 8 موتوسيكلات من محل في 25 ثانية يقلب الدنيا بأمريكا.. فيديو
الخميس 10 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

وزير الرياضة يتفقد المدينة الشبابية الرياضية بسيدي عبدالرحمن

بوابة الوفد الإلكترونية

تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عصر اليوم الخميس المدينة الشبابية الرياضية بقرية سيدي عبدالرحمن بالعلمين للوقوف على جاهزية المنشآت الشبابية والرياضية لأهل القرية.

 مُشيرًا إلى أن هذا يأتى فى إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بتحقيق متطلبات وتطلعات الإنسان المصري في الحصول على حياة أفضل، وما يحتاجه من مرافق وخدمات بالإضافة إلى ممارسة الأنشطة الشبابية والرياضية. 
 

وأوضح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة إلى أن المدينة الشبابية الرياضية تتضمن منطقة ملاعب وحمام سباحة نصف أولمبي وصالة للأجهزة الرياضية وقاعة لألعاب الأطفال. 

بالإضافة إلى ملعب  لكرة القدم، وملعب كرة خماسي، ومنطقة خدمات تجارية ومطاعم، ومبنيين اجتماعيين بهما صالات للألعاب القتالية، وقاعات ألعاب فردية، وغرفة إسعافات أولية.
 

رافق وزير الشباب والرياضة بجولته التفقدية المهندس مرزوق علي رئيس الاتحاد المصري للجودو والدكتور محمد الكردي رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي والدكتور عبد الأول محمد مساعد وزير الشباب والرياضة لشؤون البطولة والدكتور وليد رفاعي مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة مطروح.


وزير الرياضة يتفقد الصالة المغطاة بمدينة العلمين ويتابع استعدادات استضافة مصر البطولة العربية لأندية الجودو


وفي مستهل زيارته اليوم، حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على زيارة الصالة المغطاة بمدينة العلمين للتأكد من جاهزيتها وذلك قبل ساعات قليلة من انطلاق  البطولة العربية لأندية الجودو والتى تستضيفها مصر فى الفترة من ١٢ حتى ١٨ أغسطس الحالى والتى يشارك فيها  أندية "١٢" دولة عربية، وكان فى استقبال وزير الرياضة الأستاذ محمد يحيى رئيس الشركة المتحدة للخدمات الرياضية والمهندس مرزوق على رئيس الاتحاد المصري للجودو والدكتور محمد الكردي رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي والدكتور عبد الأول محمد مساعد وزير الرياضة لشؤون البطولة والدكتور وليد الرفاعي مدير مديرية الشباب والرياضة بمرسي مطروح. 
 

ونوه وزير الرياضة إلى أن مصر باتت قبلة البطولات العالمية والقارية والعربية نظرا للدعم غير المحدود من القيادة السياسية ووضح ذلك كليا فى الإشادات العالمية وثقة الاتحادات الدولية فى إسناد تنظيم كبري البطولات لمصر. 
 

وأوضح  صبحي أن مصر قد استضافت في السنوات الخمس الماضية ما يتجاوز الــ٣٢٠ بطولة ما بين بطولات عالم وبطولات قارية وعربية، كما أصبحت مصر تمتلك بنية تحية رياضية ضخمة على صعيد المنشآت الرياضية  بالإضافة إلى امتلاكنا بمصر للكثير من الخبرات التنظيمية الكبيرة.

مواد متعلقة

صبحي: سيتم تأهيل لاعبي المنتخبات القومية من خلال البرنامج الذي تنفذه وزارة الرياضة

أدهم الجمال وضحى هاني يحصدان برونزية بطولة طاجيكستان الدولية للريشة الطائرة

دولي اليد عن تأهل مصر لنصف نهائي بطولة العالم للناشئين: "ريمونتادا من عالم آخر"

أول تعليق لمدرب منتخب اليد وائل عبدالعاطي بعد التأهل لنصف نهائي بطولة العالم للناشئين

الأولمبية تهنىء اتحاد اليد بتأهل منتخبنا لنصف نهائي بطولة العالم للناشئين

وزير الرياضة يهنىء منتخب مصر بالتأهل لنصف نهائي بطولة العالم لكرة اليد للناشئين

مصر تهزم جزر الفارو وتتأهل لنصف نهائي بطولة العالم لكرة اليد للناشئين

صبحي يتفقد الصالة المغطاة بمدينة العلمين ويتابع استعدادات استضافة البطولة العربية للجودو