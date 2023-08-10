وزير الرياضة يتفقد المدينة الشبابية الرياضية بسيدي عبدالرحمن

تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عصر اليوم الخميس المدينة الشبابية الرياضية بقرية سيدي عبدالرحمن بالعلمين للوقوف على جاهزية المنشآت الشبابية والرياضية لأهل القرية.

مُشيرًا إلى أن هذا يأتى فى إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بتحقيق متطلبات وتطلعات الإنسان المصري في الحصول على حياة أفضل، وما يحتاجه من مرافق وخدمات بالإضافة إلى ممارسة الأنشطة الشبابية والرياضية.



وأوضح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة إلى أن المدينة الشبابية الرياضية تتضمن منطقة ملاعب وحمام سباحة نصف أولمبي وصالة للأجهزة الرياضية وقاعة لألعاب الأطفال.

بالإضافة إلى ملعب لكرة القدم، وملعب كرة خماسي، ومنطقة خدمات تجارية ومطاعم، ومبنيين اجتماعيين بهما صالات للألعاب القتالية، وقاعات ألعاب فردية، وغرفة إسعافات أولية.



رافق وزير الشباب والرياضة بجولته التفقدية المهندس مرزوق علي رئيس الاتحاد المصري للجودو والدكتور محمد الكردي رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي والدكتور عبد الأول محمد مساعد وزير الشباب والرياضة لشؤون البطولة والدكتور وليد رفاعي مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة مطروح.



وزير الرياضة يتفقد الصالة المغطاة بمدينة العلمين ويتابع استعدادات استضافة مصر البطولة العربية لأندية الجودو



وفي مستهل زيارته اليوم، حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على زيارة الصالة المغطاة بمدينة العلمين للتأكد من جاهزيتها وذلك قبل ساعات قليلة من انطلاق البطولة العربية لأندية الجودو والتى تستضيفها مصر فى الفترة من ١٢ حتى ١٨ أغسطس الحالى والتى يشارك فيها أندية "١٢" دولة عربية، وكان فى استقبال وزير الرياضة الأستاذ محمد يحيى رئيس الشركة المتحدة للخدمات الرياضية والمهندس مرزوق على رئيس الاتحاد المصري للجودو والدكتور محمد الكردي رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي والدكتور عبد الأول محمد مساعد وزير الرياضة لشؤون البطولة والدكتور وليد الرفاعي مدير مديرية الشباب والرياضة بمرسي مطروح.



ونوه وزير الرياضة إلى أن مصر باتت قبلة البطولات العالمية والقارية والعربية نظرا للدعم غير المحدود من القيادة السياسية ووضح ذلك كليا فى الإشادات العالمية وثقة الاتحادات الدولية فى إسناد تنظيم كبري البطولات لمصر.



وأوضح صبحي أن مصر قد استضافت في السنوات الخمس الماضية ما يتجاوز الــ٣٢٠ بطولة ما بين بطولات عالم وبطولات قارية وعربية، كما أصبحت مصر تمتلك بنية تحية رياضية ضخمة على صعيد المنشآت الرياضية بالإضافة إلى امتلاكنا بمصر للكثير من الخبرات التنظيمية الكبيرة.