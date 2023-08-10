بطلق ناري.. متهم يتخلص من جاره المزارع

لقي مزارع مصرعه، على يد جاره بقرية دقلت، التابعة لمركز كفر الشيخ لنشوب مشاجرة بينهما، حيث أطلق المتهم النيران من سلاحه النارى على جاره، بسبب الخلافات على ري الأرض، مما تسبب في مقتل المزارع متأثرًا بإصابته في الحال.

وتلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، ومأمور مركز شرطة كفرالشيخ، بنشوب مشاجرة بين شخصي جيران بالقرب قرية دقلت التابعة لمركز ومحافظة كفر الشيخ، نتج عنها إقدام شخص على قتل جاره بطلقة من سلاح نارى، حيث نشبت مشادة بينهما نتج عنها إطلاق المتهم عيارًا ناريًا تسبب في مقتل المزارع متأثرًا بإصابته في الحال.

على الفور انتقلت قوة من مباحث مركز شرطة كفرالشيخ، برئاسة الرائد رئيس مباحث مركز كفر الشيخ، لموقع البلاغ وتبين وفاة " خ. ع "، متأثرًا بإصابته بطلق ناري بالصدر وبسؤال أهلية المتوفى اتهموا جاره بالتسبب في وفاته ومقتله، وذلك على خلفية خلافات بينهما على ري الأرض الزراعية، ونشوب أكثر من مشاجرة بينهما آخرها التي تسببت في وفاته.

وأكدت تحريات ضباط وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة كفر الشيخ، صحة ما ورد من تحريات حيث تبين أن المتهم يدعى" ع. ز"، حيث جرى ضبطه واقتياده إلى مركز شرطة كفر الشيخ، وتحرر محضرًا بالواقعة، وجار عرضه على جهات لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

ونصت الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبة)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبة)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى الوقت نفسه، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.