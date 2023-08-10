تسجيل هزة أرضية بقوة 4.7 ريختر على بعد 480 كم شمال دمياط

سجل مكتب الشبكة الوطنية لرصد الزلازل، اليوم الخميس، زلزالًا على بعد 480 كم شمال دمياط.

وتلقى المعهد تقارير تفيد بأن الزلزال شعر به دون خسائر في الأرواح والممتلكات.

تعمل الشبكة الوطنية للزلازل من خلال 70 محطة مختارة بعناية في ضوء تاريخ الزلازل في جميع أنحاء مصر، مما يجعل من المستحيل حدوث الزلازل دون تسجيل ومراقبة ، بغض النظر عن قوتها ، حتى لو كانت تحت الصفر.

وجاءت بيانات الرصد كالآتي:

-تاريخ الحدوث: الخميس 10 /08 /2023

-وقت الحدوث: 16:04: 45 بالتوقيت المحلي

-القوة: 4.76 درجة على مقياس ريختر

-خط العرض: 35.71 نيوتن

-خط الطول: الشرق 31.28

-العمق: 22 كم

شبكة الزلازل الوطنية هي واحدة من أحدث الشبكات في العالم، مصر هي واحدة من الدول الأولى في العالم وشمال أفريقيا والشرق الأوسط في هذا المجال ، يعود تاريخها إلى أكثر من 150 عامًا.

وبدأت رصد الزلازل في بداية القرن 20، ولكن لديها تاريخ أكبر الزلازل في العالم يعود تاريخها إلى أكثر من 5000 سنة، الحضارة المصرية القديمة وكتب التاريخ كل هذه الزلازل تعود إلى أكثر من 5000 سنة، وإعطاء مصر الوزن والقوة في رصد والتعامل مع مثل هذه الظواهر الطبيعية. مصر بعيدة عن المناطق الزلزالية، فهناك 7 مناطق زلزالية معروفة عالميا، ومصر بعيدة عنها، ولكن لأنها قريبة من المناطق الزلزالية النشطة مثل خليج العقبة وخليج السويس والبحر الأحمر، فهي تتأثر بالزلازل متوسطة الشدة، وصمود المجتمع المصري الآن عرضة للصدمة، وهو العامل المهيمن لتقليل الخسائر الناتجة، ليس من الضروري استخدام نفس الطريقة السابقة.