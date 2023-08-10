أسباب تأخير تشغيل المدرسة التجريبية في حدائق أكتوبر

كشف أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، عن أسباب تأخر تشغيل المدرسة التجريبية بمشروع ١١٨٥ للإسكان الاجتماعي في حدائق أكتوبر.

وأوضح مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة أن المدرسة التجريبية لم يتم تسليمها من جهاز حدائق أكتوبر إلى هيئة الأبنية التعليمية بالجيزة حتى الآن.

جاء ذلك استجابة للشكاوي الواردة لمبادرة من علمني حرفاً والتي تلقتها المبادرة من بعض الأسرة القاطنة بمشروع ١١٨٥ للإسكان الاجتماعي بحدائق أكتوبر بسبب تأخر تشغيل المدرسة التجريبية.

متابعة مشروع المدرسة التجريبية

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة أن المديرية تتابع مشروع المدرسة نظراً لأهميتها وكونها تساهم في تخفيف العبء على المدارس التجريبية في المناطق المحيطة.

ولفت مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة إلى أنه فور الانتهاء من أعمال تسليم مباني المدرسة من جهاز حدائق أكتوبر إلى هيئة الأبنية التعليمية بالجيزة سيتم العمل فوراً على تجهيز المدرسة بالأثاث اللازم لتدخل الخدمة التعليمية.

وأوضح مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة أن المديرية لا تدخر جدا في سبيل ذلك، موجهاً رسالة طمأنة لأولياء الأمور بأن المدرسة سوف تدخل الخدمة التعليمية قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.

وشدد مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة على أنه يتابع بنفسه الأمر مع مسئولي إدارة حدائق أكتوبر ومسئولي التخطيط بالمديرية والأبنية التعليمية بالجيزة من أجل إنهاء إجراءات عمل المدرسة في القريب العاجل.

ووجهت فاطمة نوح مؤسس مبادرة من علمني حرفاً رسالة شكر لمدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة على سرعة الاستجابة.

وأكدت ثقة المبادرة والمجتمع التعليمي بالجيزة في قيادات مديرية التربية والتعليم وبذلهم أقصى جهد لتقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب وأولياء أمورهم والمعلمين بالجيزة.

خريطة العام الدراسي الجديد 2023-2024

وأعلنت وزارة التربية والتعليم الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023-2024 في المدارس.

ويبدأ العام الدراسي الجديد يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024 .

وأعلنت الوزارة أنه سيتم السماح للمدارس الدولية الراغبة في بدء الدراسة مبكرا بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري، بعد التقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم لأخذ الموافقة اللازمة.

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد عدد الأسابيع للعام الدراسي ٣٥ أسبوعا على النحو التالي: بدء الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر 2023، وانتهاء الفصل الدراسي الأول 25 يناير 2024، وبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول 14 يناير 2024

ويبدأ امتحان الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى (جدارات) يوم الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤.



وينطلق الفصل الدراسي الثاني السبت 10 فبراير 2024 إلى الخميس 6 يونيو 2024، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 25 مايو 2024 .



وتبدأ امتحانات الدبلومات الفنية السبت 1 يونيو 2024، وامتحانات الثانوية العامة السبت 15 يونيو 2024، على أن يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.



وتعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونياً.



وتبدأ مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت الموافق 27 يناير 2024 وتنتهي الخميس 8 فبراير 2024 ، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما.