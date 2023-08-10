التحفظ على 125 بطاقة تموينية في حملة على مخابز المنصورة

نفذت مديرية التموين بالدقهلية، اليوم الخميس، حملة تموينية مكبرة على المخابز بمدينة المنصورة، أسفرت عن تحرير محضر تجميع بطاقات تموينية، وتم التحفظ على 125 بطاقة تموينية ذكية لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها. وعدد 2 محضر نقص وزن بمقدار من 10 : 16 جرام، وعدد2 محصر انتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية.



وتمكنت الحملة من تحرير محضر انتهاء مخبز من الإنتاج، ومحضر تصرف فى عدد شيكارة دقيق بلدى مدعم زنه الشيكارة 50 كيلو جرام، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتشديد الرقابة على المنشآت التموينية والتأكد من جودة رغيف الخبز وعدم التلاعب بالأوزان.