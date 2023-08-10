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الخميس 10 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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معرض الكتاب بمعسكر أبو بكر الصديق بالإسكندرية يجذب انتباه الطلاب الوافدين

بوابة الوفد الإلكترونية

شهد معرض الكتاب الدائم بمعسكر أبو بكر الصديق بالإسكندرية والذي يقيمه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية إقبالا كبيرًا من الطلاب الوافدين، الذين أكدوا سعادتهم بوجود هذه المؤلفات العلمية والإصدارات القيمة التي يصدرها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ووزارة الأوقاف بالمعسكر، متمنين أن تستمر هذه اللقاءات التثقيفية المهمة، سائلين الله تعالى أن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء وسائر بلاد العالمين.

يأتي ذلك، اهتمامًا من وزارة الأوقاف المصرية بنشر الفكر الوسطي المستنير، وعلى هامش فعاليات معسكر أبو بكر الصديق التثقيفي بالإسكندرية، وذلك لعدد ( 45 ) من الطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر الشريف من مختلف دول العالم والمسجلين على منحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

أقيمت فعاليات اليوم الثالث للأسبوع الثقافي في ‏ست وعشرين ‏محافظة الثلاثاء ٨ أغسطس 2023م، حيث تناول الأسبوع الثقافي الحديث عن: الدروس المستفادة من قصة سيدنا يوسف (عليه السلام)، بمشاركة ‏نخبة من كبار العلماء ‏والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين.


وأكد العلماء أن قصة سيدنا يوسف (عليه السلام) قد اشتملت على العديد من الدروس والعبر التي ينبغي علينا أن نقف عندها، منها: حفظ وكتمان الأسرار وذلك عندما أخبر سيدنا يوسف عليه السلام والده سيدنا يعقوب برؤياه ، فأمره بألا يخبر بها ، حفاظا عليه من غيرتهم وحسدهم ، مما أثار في نفوسهم الكراهية والحقد، ومنها ضرورة تبرئة النفس من التهم، وعدم تعريضها لمواطن الشبهات.

أماكن إقامة الأسبوع الثقافي بالمحافظات

 

جدير بالذكر أن الأسبوع الثقافي أقيم بالمحافظات التالية:

وفي محافظة المنيا أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الإمام القرطبي.‎

وفي محافظة البحر الأحمر أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد السنوسي.

وفي محافظة دمياط أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الكبير.‎

وفي محافظة شمال سيناء أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد السلام المساعيد.

وفي محافظة الدقهلية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الإيمان.‎

وفي محافظة جنوب سيناء أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد حي النور.

وفي محافظة بورسعيد أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الإحسان.‎

وفي محافظة الإسماعيلية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد العادل.‎

وفي محافظة مطروح أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الرحمة – شارع المطار-.

وفي محافظة القليوبية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الكبير بيبرس.‎

وفي محافظة قنا أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد آل الشرقاوي.‎

وفي محافظة البحيرة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد السبكية.‎


 

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