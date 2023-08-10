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الخميس 10 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

"فيديمين " بالفيوم تشيع جثامين 3 شباب لقوا مصرعهم في حادث تصادم بالفرافرة

صورة الشباب الثلاثة
صورة الشباب الثلاثة

شيعت قرية فيديمين بمركز سنورس فى محافظة الفيوم عقب صلاة عصر اليوم  جثامين 3 شباب الي مثواهم الأخير بمقابر القرية ,لقوا مصرعهم في حادث تصادم سيارة نقل وأخرى ميكروباص على طريق الفرافرة-  الواحات البحرية، وذلك خلال سفرهم للعمل في حصاد محصول الزيتون بإحدى المزارع بالواحات.

خرج الالاف من أبناء القرية يودعون جثامين الثلاثة شباب وهم محمد علاّم سويدان -22 سنة  ومحمد أحمد الربعاوي -21 سنة  ومحمد علي عويس نخالة – 22 سنة  .

كانت اجهزة  الأمن بمحافظة الوادي الجديد، قد تلقت بلاغًا مساء امس بمصرع 3 شباب من محافظة الفيوم، في حادث تصادم قرب الكيلو 20 على طريق الفرافرة-  الواحات البحرية، ونقل الجثامين الـ3 إلى مشرحة مستشفى الفرافرة المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

اصابة 8 اشخاص

وكان قد أصيب 8 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة -أسيوط الغربي وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق ,

تلقت شرطة النجدة بالفيوم بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة -أسيوط الغربي وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين وجود 8 اشخاص مصابين وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.