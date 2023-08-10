"فيديمين " بالفيوم تشيع جثامين 3 شباب لقوا مصرعهم في حادث تصادم بالفرافرة

شيعت قرية فيديمين بمركز سنورس فى محافظة الفيوم عقب صلاة عصر اليوم جثامين 3 شباب الي مثواهم الأخير بمقابر القرية ,لقوا مصرعهم في حادث تصادم سيارة نقل وأخرى ميكروباص على طريق الفرافرة- الواحات البحرية، وذلك خلال سفرهم للعمل في حصاد محصول الزيتون بإحدى المزارع بالواحات.

خرج الالاف من أبناء القرية يودعون جثامين الثلاثة شباب وهم محمد علاّم سويدان -22 سنة ومحمد أحمد الربعاوي -21 سنة ومحمد علي عويس نخالة – 22 سنة .

كانت اجهزة الأمن بمحافظة الوادي الجديد، قد تلقت بلاغًا مساء امس بمصرع 3 شباب من محافظة الفيوم، في حادث تصادم قرب الكيلو 20 على طريق الفرافرة- الواحات البحرية، ونقل الجثامين الـ3 إلى مشرحة مستشفى الفرافرة المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

اصابة 8 اشخاص

وكان قد أصيب 8 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة -أسيوط الغربي وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق ,

تلقت شرطة النجدة بالفيوم بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة -أسيوط الغربي وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين وجود 8 اشخاص مصابين وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.