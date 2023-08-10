رئيس نيجيريا: نبحث إعادة الحكومة الانتقالية والنظام الدستوري بالنيجر

قال بولا تينوبو، رئيس نيجيريا، إن بلاده تدعم رئيس النيجر المنتخب ديمقراطيًا محمد بازوم، حيث ندد بالانقلاب العسكري.

النيجر:

وأضاف رئيس نيجيريا، خلال كلمته أمام القمة الاستثنائية لقادة إيكواس بشأن النيجر المنعقدة في أبوجا، التي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" تبحث إعادة الحكومة الانتقالية والنظام الدستوري بالنيجر، علاوة على ذلك، فقد طالب قادة الانقلاب في النيجر بإعادة الحكومة المنتخبة.

وتابع، أن قادة المجموعة الاقتصادية قامت ببذل جهود لحل الأزمة في النيجر، بالتعاون مع الشركاء، ومن ثم، فقد أكدت ليبيا والجزائر رغبتهما في حل الأزمة، مشيرًا إلى أن القمة تتيح فرصة مهمة لتقييم التقدم المحرز بشأن النيجر.

ولفت، إلى أن القمة تولي أهمية كبيرة للشعب من خلال المفاوضات الدبلوماسية، لافتًا إلى أنه يتم بحث كل السبل من أجل ضمان عودة الحكم الديمقراطي، وتحقيق السلم والاستقرار والتنمية في البلاد.



