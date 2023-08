حصيلة إيرادات Transformers: Rise of the Beasts فى السينمات

استطاع فيلم Transformers: Rise of the Beasts أن يحقق إيرادات بلغت 433 مليونا و 723 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى، وذلك منذ طرحه فى السينمات.

وانقسمت إيرادات العمل بين 157 مليونا و 23 ألف دولار بشباك التذاكر الأمريكي، و 276 مليونا و700 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى.

Transformers: Rise of the Beasts

ونجح البرومو الخاص بالفيلم فى تحقيق مشاهدات كثيرة منذ طرحه من قبل الشركة المنتجة، التى روجت للفيلم من خلال لقطات بإثارة شديدة ركزت على وجود صراع كبير خلاله بظهور كيانات جديدة.

فصة الفيلم

تدور أحداثه خلال التسعينيات من القرن الماضي، وانضمام فصيل جديد من Transformers - Maximals - إلى Autobots كحلفاء في المعركة من أجل الأرض.

أبطال الفيلم

يشارك في بطولة الفيلم العديد من النجوم منهم ميشيل يوه، بيتر دينكلاج، بيت ديفيدسون، رون بيرلمان، انتوني راموس، لونا لورين فيليز، من تأليف جوبي هارلولد ودارنيل ميتاير، وإخراج ستيفن كابل جونيور.

وتعتبر سلسلة Transformers من أهم سلاسل الأفلام العالمية التي تميزت بتحقيق نجاحات كبيرة في شباك التذاكر على مستوى العالم منذ أن تم طرح الجزء الأول وعلى مدار أجزائه الستة.

وكان أعلن المنتج لورنزو دي بونافينتورا والمخرج ستيفن كابل جونيور عن موعد انطلاق تصوير الجزء الجديد من سلسلة الأكشن والمغامرات.

وسيعود الجزء الجديد من سلسلة الأكشن التي أسرت انطلاقتها المتابعين منذ 14 عامًا، بالزمن إلى حقبة التسعينيات وستشهد ظهور عائلات الماكسمالز والبريداكونز وتيروركونز في خضم المعركة المشتعلة على كوكب الأرض بين الأوتوبوتس والديسبتكونز.

وسيكون من إخراج ستيفن كابل جونيور وبطولة أنتوني راموس ودومينيك فيشباك.

Transformers: Rise of the Beasts لباراماونت بيكتشرز وسكاي دانس يقدمان بالتعاون مع هاسبرو ونيو ريبابليك بيكتشرز إنتاج دون ميرفي وتوم دي سانتو إنتاج دي بونافينتورا بيكتشرز باي فيلمز Transformers: Rise of the Beasts إخراج ستيفن كابل جونيور منتجين منفذين ستيفن سبيلبيرج، برايان جولدنر، دافيد إليسون، دانا جولدبيرج، دون جرانر، برايان أوليفر، برادلي فيشر، فاليري آن إنتاج لورنزو دي بونافينتورا، توم دي سانتو، دون ميرفي، مايكل باي، مارك فاراديان، دونكان هيندرسون استنادًا إلى شخصيات هاسبرو في سلسلة Transformers بطولة أنتوني راموس، دومينيك فيشباك.