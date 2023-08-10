تفاصيل تعدي مدمن على شقيقته بالمعصرة لرفضها إعطاءه أموالًا لشراء المخدرات

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تم نشره على أحد المواقع الإخبارية بشأن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على شقيقته بالضرب بالقاهرة، وتم ضبط مرتكب الواقعة.

قالت الداخلية في بيان لها: «في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم نشره على أحد المواقع الإخبارية ويتضمن قيام أحد الأشخاص من مدمنى المواد المخدرة بالتعدى على شقيقته بالضرب لرفضها إعطاءه مبلغا ماليا لشراء المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة المعصرة بالقاهرة».

وأضافت: «بالفحص، تبين أنه بتاريخ 7 الجارى تبلغ لقسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات (مصابة بخدش بالوجه) بتضررها من شقيقها لقيامه بالتعدى عليها بالضرب، مما نتج عنه إصابتها المنوه عنها.. عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لخلافات بينهما. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق».

تأجيل استئناف صاحبة قناة "يوميات أنوش" على حكم حبسها 3 سنوات



أجلت محكمة مستأنف الاقتصادية، استئناف صاحبة قناة «يوميات أنوش»، في اتهامها بنشر مقاطع فيديو تتنافى مع قيم ومبادئ المجتمع المصري والتحريض على الفسق والفجور، على حكم حبسها 3 سنوات وتغريمها 100 ألف جنيه لجلسة 7 نوفمبر المقبل.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن أن صاحبة قناة يوميات أنوش والتي تم ضبطها، وبحوزتها 2 هاتف محمول، تم فحصهما بشكل مبدئي عثر بهما على العديد من المقاطع التي تتنافى مع قيم ومبادئ المجتمع والتحريض على الفسق والفجور المصري.

وأضافت التحقيقات أن صاحبة فيديوهات يوميات أنوش، عثر معها على تحويلات بنكية من الشركة القائمة على قناتها، والتي تشير إلى تربحها ما يعادل 1000 دولار أسبوعيًا، وجارٍ عرضها على النيابة العامة للتحقيق.

وتبين من التحقيقات أن المتهمة تمتلك أكثر من أربعة حسابات عبر ثلاثة تطبيقات مختلفة للتواصل الاجتماعي لخدمة هذا النشاط، جميعها تحتوي على مقاطع فيديو عديدة لها داخل شقة حدائق حلوان، منها ما قامت فيه بحركات إثارة وإغراء بطريقة مثيرة تلفت الأنظار إليها، من أجل تسجيل نسب مرتفعة للإعجاب بها والمتابعة لما تنشره، وتبين تداول تلك المقاطع بمواقع أخرى للتواصل الاجتماعي.

وأشارت التحقيقات، إلى أن غرضها من وراء نشره تحقيق إثارة وزيادة في نسب المتابعين لها وتقاضيها من الشركة مالكة التطبيقات أجرًا مقابل ذلك.