خدمات تقدمها القنصلية المصرية للمصريين بالكويت

يبحث الكثير من المصريين المقيمين بالكويت، عن كيفية تحديد موعد في القنصلية المصرية بدولة الكويت، لإنهاء عدد من التعاملات الهامة لهم، خاصة وأنه القنصلية هي التي تهتم بشئون الجالية المصرية هناك.

ونوضح في السطور التالية المعاملات الهامة التي تنجزها القنصلية لأبناء مصر بالخارج، كالتالي:-

- إصدار وثائق السفر الدائمة والمؤقتة وكذلك شهادات الميلاد والعديد من الوثائق والاجراءات الرسمية ونظام العمل القنصلي تحدده القوانين المصرية والكويتية اضافة الى القوانين الدولية.

- كما تقدم القنصلية إجابات جاهزة لجميع الأسئلة والطلبات المتعلقة بالأوراق والوثائق المختلفة من السلطات والمعاملات والرسوم.

- نقدم المراجع المتعلقة بلوائح منح التأشيرات وتجديد المستندات.

- توثيق عقد الزواج واكتساب الجنسية وخطوات إتمام التصديقات والعديد من المعاملات والمصالح المختلفة.

- كما تتيح القنصلية إمكانية التعرف على إنهاء جواز السفر المحدث ، من خلال تسجيل رقم الإيصال على موقع القنصلية ، ثم معرفة تواريخ الاستلام.

- توفر جميع الاستمارات المتعلقة بالتوكيلات الخاصة ونماذج الشهادات الشخصية والإدارية ، مثل شهادة تثبت صحة الأوراق والمستندات الرسمية وتحديث صورة الطفل.