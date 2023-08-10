كشف ملابسات العثور على جثة شخص في مصرف بالجيزة

القت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر، القبض على المتهمين بإنهاء حياة شخص وإلقاء جثته في مصرف بمدينة كرداسة.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن وراء ارتكاب الواقعة 6 أشخاص قاموا باستدراج المتهم وإنهاء حياته وإلقاء جثته في المصرف المائي.

وشرحت تحريات أجهزة أمن الجيزة، التي أجريت برئاسة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، وجود خلافات مالية بين المجني عليه وأحد المتهمين قاموا على أثرها باستدراجه ثم قتله وإلقاء الجثمان في مصرف.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا بالعثور على جثمان شخص في أحد مصارف المياه بمنطقة كرداسة، وعلى الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية في الجيزة إلي موقع البلاغ.

وتبين أن الجثمان لشاب في العقد الرابع من العمر، وأسفرت جهود أجهزة أمن الجيزة عن أن وراء ارتكاب الواقعة 6 متهمين، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت أجهزة أمن الجيزة من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة.

ومن جهة أخرى كشفت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة الشرابية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المشار إليه وأمكن ضبط 3 أشخاص حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل العقار، وعثر بداخله علىحفرة بعمق 2 متر - الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب.

اعترافات المتهمين

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.