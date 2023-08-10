الأرصاد: تحسن نسبي في الأحوال الجوية على معظم أنحاء البلاد (شاهد)

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

قالت "غانم" خلال تصريحاتها عبر فضائية "DMC"، اليوم الخميس: "إن أنحاء الجمهورية كافة بدأت تشعر بتحسن في الأحوال الجوية خلال فترات الليل والنهار، مع تسجيل درجات حرارة أقل من المعدلات الطبيعية في هذا الوقت من العام".

أشارت إلى أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى في الظل تصل إلى 33 درجة، والمحسوسة تصل إلى 35 درجة نتيجة ارتفاع نسبة الرطوبة.

واصلت غانم أن وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا يساعد على توزيع نسبة الرطوبة، مع وجود نشاط نسبي في حركة الرياح يشعرنا بانخفاض درجات الحرارة، محذرة من ارتفاع الأمواج على عدد من شواطىء البحر المتوسط خصوصًا بالإسكندرية وبلطيم ودمياط حتى يوم السبت المقبل، موجهة رسالة إلى المصيفين: “خليكم قريبين من الشاطئ”.

الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الطقس اليوم الخميس:





توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم، الخميس، ارتفاعًا في نسب الرطوبة على مدار اليوم مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، ونشاط رياح ببعض المناطق، تكون مثيرة للرمال والأتربة على حلايب وشلاتين وبحيرة ناصر وأبوسمبل، وفرص لسقوط أمطار خفيفة، تكون رعدية أحيانًا على حلايب وشلاتين وأبوسمبل وبحيرة ناصر.

فيما كشفت الهيئة في بيانها عن حالة البحر المتوسط، التي من المتوقع أن تكون معتدلة، ويصل ارتفاع الأمواج من 1.5 إلى مترين، واتجاه الرياح شمالية غربية.

عن حالة البحر الأحمر، أوضحتها الأرصاد، إذْ تكون معتدلة، وارتفاع الأمواج من 1.5 إلى مترين، واتجاه الرياح شمالية غربية.

تنشر "بوابة الوفد" في السطور الآتية بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على القاهرة والمحافظات:

درجات الحرارة اليوم:

القاهرة 34 25

العاصمة الإدارية 34 25

6 أكتوبر 35 24

بنها 34 25

دمنهور 34 26

المنصورة 34 25

الزقازيق 35 26

شبين الكوم 34 25

طنطا 33 24

دمياط 32 25

بورسعيد 33 26

الإسماعيلية 36 24

السويس 37 25

العريش 33 24

رفح 32 25

رأس سدر 38 27

نخل 36 18

كاترين 33 16

الطور 36 27

طابا 36 25

شرم الشيخ 40 30

الإسكندرية 32 24

العلمين الجديدة 32 24

مطروح 31 25

السلوم 33 23

سيوة 36 24

رأس غارب 39 29

الغردقة 40 31

سفاجا 39 29

مرسى علم 41 30

شلاتين 40 30

حلايب 38 30

أبورماد 40 29

رأس حدربة 37 28

الفيوم 35 25

بني سويف 35 26

المنيا 37 26

أسيوط 38 25

سوهاج 40 27

قنا 43 28

الأقصر 45 27

أسوان 44 30

الوادي الجديد 45 25

أبوسمبل 44 29