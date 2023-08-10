أول تعليق لمدرب منتخب اليد وائل عبدالعاطي بعد التأهل لنصف نهائي بطولة العالم للناشئين

علق وائل عبد العاطي المدير الفني لمنتخب مصر لناشئي كرة اليد تحت 19 سنة “مواليد 2004″، على التأهل التاريخي لنصف النهائي لبطولة العالم تحت 19 عامًا، والمقامة حاليًا بكرواتيا بعد الفوز على جزر الفارو بنتيجة 38-34 بعد مباراة مثيرة إمتدت لشوطين إضافيين.

وكتب وائل عبد العاطي عبر حسابه الشخصي بفيسبوك: "اللهم لك الحمد والشكر".

وينتظر منتخب مصر الفائز من الدنمارك والبرتغال لمواجهته في نصف النهائي غدا .

وحصل زياد حشاد على جائزة أفضل لاعب في المباراة .

كان منتخب مصر قد أنهى مشوراه في الدور الرئيسي لبطولة العالم في المركز الثاني بالمجموعة الثانية برصيد 4 نقاط خلف المنتخب الإسباني ليتأهل لربع النهائي ويواجه منتخب جزر الفارو متصدر المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي.

وتضم قائمة منتخب مصر للناشئين 16 لاعبا وهم: “يوسف ناجي – يوسف وليد – عمر الخطيب – فيراس مروان – محمد وائل – زياد حشاد – محمد عماد أوكا – أحمد محمد خوجة – زياد عبد الرحيم – ياسين محمد – بلال إبراهيم – عمر أحمد حمدي – عمر عدلان – محمد عبد الغني – أحمد تغيان – معاذ إبراهيم – محمد صلاح السيد”.

ويشرف على النواحي الفنية كلا من: “محمد الألفي المدير الفني للمنتخبات المصرية ووائل عبد العاطي مدرب الفريق ووليد عبد المقصود مدرب حراس مرمى الفريق ومحمد عبد المنعم مدير إداري وحازم حامد محلل فني والدكتور روماني نبيل أخصائي علاج طبيعي.

الجدير بالذكر، أن منتخب مصر هو حامل لقب البطولة الماضية عقب تغلبه على نظيره الألماني بنتيجة 32-28 في البطولة التي أقيمت صيف 2019 فيما لم تلعب نسخة 2021 بسبب اجتياح فيروس كورونا للعالم حينئها.

الأولمبية تهنىء اتحاد اليد بتأهل منتخبنا لنصف نهائي بطولة العالم للناشئين

يتقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بالتهنئة للاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة الدكتور محمد الأمين لتأهل منتخب الناشئين مواليد 2004 للدور قبل النهائي لبطولة العالم للناشئين المقامة حاليا في كرواتيا

وتأهل منتخب الناشئين للدور قبل النهائي لبطولة العالم لكرة اليد بعد الفوز على منتخب جزر الفارو في دور الثمانية بنتيجة 38-34

ويعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص التهنئة للاعبي منتخب مصر والجهاز الفني على الأداء المميز والمشرف في البطولة حتى الأن مع خالص التمنيات بإستمرار الأداء المميز والمشرف في المباريات المتبقية من البطولة وتحقيق النتائج المميزة ومزيد من الانتصارات في الأدوار القادمة للبطولة

ويؤكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب أن الرياضة المصرية تحقق في الفترة الحالية العديد من النجاحات والإنجازات الرياضية بفضل دعم ورعاية الدولة المصرية ورئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي منح الرياضة والرياضيين إهتمام كبير غير مسبوق كان نتيجته تحقيق العديد من النجاحات والانتصارات ورفع راية مصر عاليه في جميع المحافل الرياضية.

وحقق منتخب منتخب مصر الوطنى للناشئين مواليد 2004 لكرة اليد، الفوز على نتاخب جزر الفارو بنتيجة 38 – 34 في مباراة مثيرة امتدت للوقت الإضافي، بعدما انتهى الوقت الأصلي للقاء، بلتعادل 31 - 31 ليحتكم المنتخبات لوقت إضافي لمدة 10 دقائق مدة كل شوط 5 دقائق.

ومن المقرر أن يلعب منتخب مصر الوطنى للناشئين مواليد 2004 لكرة اليد مباراة نصف النهائي ببطولة العالم غدا الجمعة، أمام الفائز من مباراة الدنمكارك والبرتغال والتي ستنطلق بعد قليل.

تضم بعثة المنتخب للناشئين مواليد 2004 ببطولة العالم كلًا من: كرام كردي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد رئيسًا للبعثة، ومحمد الألفي المدير الفني للمنتخبات الوطنية المصرية، ووائل عبدالعاطي مدرب الفريق، ووليد عبدالمقصود مدرب حراس مرمى الفريق، ومحمد عبدالمنعم مدير إداري، وحازم حامد محلل فني، والدكتور روماني نبيل أخصائي علاج طبيعي.

الدكتور أشرف صبحي: منتخب الناشئين يُسطر تاريخًا جديدًا لكرة اليد المصرية علي المستوي العالمي

أجري وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، اتصالًا هاتفيًا، لتهنئة أحفاد الفراعنة في اليد تحت 19 سنة، بعد تأهلهم لنصف نهائي بطولة كأس العالم للناشئين مواليد 2004، والمقامة في كرواتيا، بعد تغلبهم علي جزر ألفارو بنتيجة 38-34.

خلال تهنئته لهم، قال الدكتور أشرف صبحي: " تأهل منتخب الناشئين لليد يعد إنجازًا كبيرًا، ويُنم عن المستوى المتميز والموهبة الكبيرة التي يتمتع بها لاعبي المنتخب، وكتابة تاريخًا جديدًا في تاريخ كرة اليد المصرية في المحافل العالمية".

وأشاد وزير الشباب والرياضة، بالروح القتالية العالية التي يتمتع بها لاعبو المنتخب، والتي انعكست علي أداء سير المباراة التي امتدت لأوقات إضافية، معبرين فيها الروح الحماسية والتزامهم واجتهادهم في رفع علم مصر عاليًا على المستوى الدولي.

جدد وزير الشباب والرياضة تأكيده علي أن مصر تتمتع بمكانة مميزة بناء على العلم والتخطيط السليم والتطبيق العلمي للأهداف الاستراتيجية التي تحققها، وهو دليل نجاح منظومة كرة اليد المصرية، مع وجود النماذج المميزة التي تدرك قيمة مصر والتي تلعب باسمها في كل مكان، مشيرًا إلى أن طريقة تخطيط الوزارة مع الاتحاد المصري لكرة اليد أتت بثمارها.

وتقدم وزير الشباب والرياضة، بالتهنئة للاتحاد المصري لكرة اليد علي هذه النجاحات والعمل الجاد والدؤوب والتحضير الجيد والجهود المبذولة لتطوير لتطوير اليد المصري علي اختلاف مراحلة العمرية، وهو ما ظهر جليًا علي الناشئين خلال مشاركتهم بكأس العالم بكرواتيا، والوصول إلى نصف النهائي، كما وجه شكره وتقديره للجهاز الفني بقيادة الكابتن محمد الالفي ووائل عبدالعاطي.