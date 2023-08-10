محافظ سوهاج يناقش الموقف التنفيذي لمحور "دار السلام / أبو تشت"

عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الخميس، اجتماعا لبحث الموقف التنفيذي وآخر المستجدات الخاصة بمحور " دار السلام/ أبو تشت "، والعمل على تذليل أية معوقات، بحضور اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومحمد السيد عوض رئيس مركز ومدينة دار السلام، وممثلي إدارة المهندسين العسكريين، والمساحة، والكهرباء، والزراعة، والأوقاف، والري .

وأكد المحافظ، على أهمية مشروع محور " دار السلام أبو تشت "، والذي يمثل شريان جديد للتنمية وإضافة هامة في مجال تدعيم شبكة الطرق، وخدمة حركة الاستثمار بالمحافظة، بجانب تحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان من خلال إنشاء طريق آمن يخدم الآهالي، موجها بضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية الموضوعة للانتهاء من المحور، وتلافي أية معوقات .

الجدير بالذكر أن محور " دار السلام/ أبو تشت"، يبلغ طوله 28 كم، حيث تقع مساحة 12,5 كم منه بمركز دار السلام بسوهاج، و 15,5 كيلو متر من المحور بمركز أبوتشت بمحافظة قنا، ويربط بين الطريق الصحراوي الغربي عند مركز أبوتشت بمحافظة قنا، والطريق الزراعي الشرقي عند مركز دار السلام بسوهاج.