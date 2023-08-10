صبحي: "منتخب الناشئين يُسطر تاريخًا جديدًا لكرة اليد المصرية"

أجري وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، اتصالًا هاتفيًا، لتهنئة أحفاد الفراعنة في اليد تحت 19 سنة، بعد تأهلهم لنصف نهائي بطولة كأس العالم للناشئين مواليد 2004، والمقامة في كرواتيا، بعد تغلبهم علي جزر ألفارو بنتيجة 38-34.

خلال تهنئته لهم، قال الدكتور أشرف صبحي: "تأهل منتخب الناشئين لليد يعد إنجازًا كبيرًا، ويُنم عن المستوى المتميز والموهبة الكبيرة التي يتمتع بها لاعبي المنتخب، وكتابة تاريخ جديد في تاريخ كرة اليد المصرية في المحافل العالمية".



أشاد وزير الشباب والرياضة، بالروح القتالية العالية التي يتمتع بها لاعبو المنتخب، والتي انعكست علي أداء سير المباراة التي امتدت لأوقات إضافية، معبرين فيها الروح الحماسية والتزامهم واجتهادهم في رفع علم مصر عاليًا على المستوى الدولي.



جددَّ وزير الشباب والرياضة تأكيده أن مصر تتمتع بمكانة مميزة بناء على العلم والتخطيط السليم والتطبيق العلمي للأهداف الاستراتيجية التي تحققها، وهو دليل نجاح منظومة كرة اليد المصرية، مع وجود النماذج المميزة التي تدرك قيمة مصر والتي تلعب باسمها في كل مكان، مشيرًا إلى أن طريقة تخطيط الوزارة مع الاتحاد المصري لكرة اليد أتت بثمارها.

تقدَّم وزير الشباب والرياضة، بالتهنئة للاتحاد المصري لكرة اليد علي هذه النجاحات والعمل الجاد والدؤوب والتحضير الجيد والجهود المبذولة لتطوير لتطوير اليد المصري علي اختلاف مراحله العمرية، وهو ما ظهر جليًا علي الناشئين خلال مشاركتهم بكأس العالم بكرواتيا، والوصول إلى نصف النهائي، كما وجَّه شكره وتقديره للجهاز الفني بقيادة الكابتن محمد الألفي ووائل عبدالعاطي.