غرس الأشجار ضمن مبادرة "لا للبلاستيك" بشاطيء بحيرة قارون بالفيوم

تفقد المحاسب مراد مسعود رئيس مركز ومدينة ابشواي بمحافظة الفيوم، أعمال المبادرة الوطنية "لا للبلاستيك" بشاطيء بحيرة قارون، والتي تشمل جمع مخلفات البلاستيك وغرس الأشجار.

يأتي هذا في إطار توجيهات الدولة المصرية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة والحد من التلوث، وضمن الفعاليات التى تنفذ تحت رعاية وزارة البيئة ووزارة الصحة ووزارة التضامن الاجتماعي.

وتابع رئيس مركز ومدينة أبشواي، الفعاليات على شاطيء بحيرة قارون عقب تحديد المنطقة التي سيتم تنظيفها و قام الشباب بجمع المخلفات البلاستيكية من الشاطيء و فرزها ووزنها، ثم التوجه بالمخلفات لسيارات جمع القمامة بالمركز، بالإضافة إلى تنفيذ حملة توعية للمصطافين على الشاطئ للتقليل من استخدام البلاستيك وعدم رمي المخلفات على شاطئ البحيرة حفاظا على الصحة العامة، ثم تفقد رئيس المركز الحملة الميدانية لتنظيف شاطئ بحيرة قارون وزراعة عدد 200 شجرة على شاطيء بحيرة قارون.

وكان رئيس المركز قد شارك في الندوة التى عقدت بمركز التدريب المدني بقرية شكشوك على ضفاف بحيرة قارون، بحضور الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والدكتور عاصم مرسي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم، والدكتور حسام شعبان مدير جهاز شئون البيئة بمنطقة كوم أوشيم، والمهندسة سعاد السيد منصور رئيس الوحدة المحلية بقرية شكشوك، والمحاسب أسامه النجار مدير محمية قارون الطبيعية، ومحمد حسين منسق مبادرة "لا للبلاستيك" بالمكتب العربي للشباب والبيئة، والدكتور إيهاب محمود منسق عام مبادرة "لا للبلاستيك" بالفيوم،

وناقشت الندوة، أهمية الحد من التلوث وشعار المبادرة دحر التلوث البلاستيكي، والتعريف بمخاطر البلاستيك أحادي الاستخدام، سواء على صحة الإنسان أو على النظم البيئية، بالإضافة إلى مناقشة آليات استكمال أنشطة مبادرة لا للبلاستيك بمحافظة الفيوم والعمل على تعظيم نتائجها، بالإضافة إلى مناقشة خطورة استخدام البلاستيك في حياتنا اليومية وكذلك على الكائنات البحرية وضرورة الحد من الاستخدام والتعريف ببدائل البلاستيك والعمل علي إعادة تدويره، والتعريف بخطورة استخدام البلاستيك خاصة وانها تعتبر من اهم الاسباب الرئيسيه لانتشار الأورام السرطانية للتفاعلات الكيميائية التي تحدث نتيجة تلامس البلاستيك غير الصحي بالحرارة كالاطعمة الساخنة والتي تنتشر بشكل كبير في الوجبات السريعة، وأهمية استخدام الأواني الزجاجية او البلاستيك الصحي رقم 5 و الحقائب والاكياس الورقية للحفاظ علي الصحة العامة.

تجميع المخلفات البلاستيكية وتوعية المصطافين على شاطيء بحيرة قارون

وأكد رئيس مركز ومدينة أبشواي، أن الفعاليات مستمرة لمناقشة العديد من الجوانب التي تستهدف رفع الوعي بكافة الموضوعات المتعلقة بإعادة التدوير وفصل المخلفات والتقليل من استخدام المواد الضارة بالبيئة كالبلاستيك احادي الاستخدام، موجها بدعم كافة الجهود التي تتم من أجل تنمية الشكل الجمالي لقرى المركز، وتطوير منظومة جمع المخلفات، مؤكداً على دعمه للمبادرة و سعادته لانطلاقها من شاطئ بحيرة قارون، مشيراً إلى أهمية إستمرار الفعاليات حول الاستدامة في التعامل مع البيئة التي تمثل حياة لكل الكائنات الحية و ان التوازن في إستخدام الموارد هو أول طريق الاستدامة و مواجهة الأزمات البيئية وما نتعرض له من تغيرات مناخية.