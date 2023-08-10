القومي للإعاقة يفتتح المعرض الثامن لمنتجات ذوي الهمم في دمياط (صور وتفاصيل)

افتتح المجلس القومي لذوي الإعاقة برئاسة د. إيمان كريم المشرف العام على المجلس، المعرض الثامن لمنتجات الأشخاص ذوي الهمم، بنادي ضباط القوات المسلحة برأس البر في محافظة دمياط، وذلك في إطار التعاون بين المجلس ووزارة الدفاع.

تفاصيل افتتاح المعرض الثامن لمنتجات ذوي الإعاقة في دمياط:

حضر الافتتاح اللواء محمد رأفت همَّام سكرتير عام محافظة دمياط، والعميد هيثم عبده عبدالسميع المستشار العسكري للمحافظة، والعميد محمد كمال مدير نادي رأس البر لضباط القوات المسلحة، وأحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، والمهندس علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم، ولفيف من ممثلي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وقيادات القوات المسلحة.

تفاصيل افتتاح المعرض الثامن لمنتجات ذوي الإعاقة في دمياط

يشهد المعرض المقام بمحافظة دمياط خلال الفترة من ١٠ حتى ١٢ أغسطس عددًا من الفعاليات وورش العمل والعروض الفنية التي يتم تقديمها من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة.

يضم المعرض الثامن الذي يستمر خلال الفترة من ١٠ حتى ١٢ أغسطس الجاري، عددًا من المنتجات والمشغولات اليدوية، ومشغولات الصدف، وكذلك المشغولات الجلدية والخشبية، والنول، والتريكو، واللوحات الفنية، والتُحف والأنتيكات المُصنعة من أجود أنواع الأخشاب، والإكسسوارات والمفروشات والتريكو والملابس المُصنعة بأيدي الأشخاص ذوي الإعاقة، ويشارك في هذا المعرض نحو ٢٥ عارضًا من الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال الإعاقة.

تفاصيل افتتاح المعرض الثامن لمنتجات ذوي الإعاقة في دمياط

في سياق متصل، أكدت د. إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي لذوي الإعاقة في بيان صحفي؛ على عمق التعاون الثنائي بين المجلس ووزارة الدفاع الذي يمتد ليشمل الكثير من التسهيلات للأشخاص ذوي الإعاقة ومنها تيسير إجراءات الخدمة الوطنية "التجنيد" لهم، وإتاحة الفرصة لتمكينهم اقتصاديًا من خلال تنظيم عددٍ من معارض منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة في الكثير من المحافظات، بما يتيح التعرف على ثقافات المختلفة من خلال التجول في جميع المحافظات، ويحقق تكافؤ الفرص، ويزيد من تشجيع الحرف اليدوية المتنوعة.

تفاصيل افتتاح المعرض الثامن لمنتجات ذوي الإعاقة في دمياط

جدير بالذكر أن المجلس نظم خلال الفترة السابقة من العام الحالي ٧ معارض لمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة في محافظات القاهرة ومطروح وأسيوط والإسكندرية.

يسعى المجلس من خلال هذه المعارض إلى تحقيق الدمج المجتمعي والتمكين الإقتصادي، وتغيير نظرة المجتمع تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، وتسويق منتجاتهم التي تتميز بالبراعة في التصميم، وتستمر هذه المعارض حتى 14 أكتوبر 2023.