وزير الخارجية يتلقى اتصالًا من نظيرته الإندونيسية

تلقَّىَ سامح شكري وزير الخارجية، اليوم، اتصالًا هاتفيًّا من وزيرة الخارجية الإندونيسية "ريتنو مارسودى".

أوجه العلاقات الثنائية بين مصر وإندونيسيا:

صرَّح السفير أحمد أبوزيد، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاتصال تناول أوجه العلاقات الثنائية بين مصر وإندونيسيا وسبل تعزيزها خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى عددٍ من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات الصداقة التاريخية التي تربط بين البلدين.

أوضح المتحدث باسم الخارجية، أن وزيريّ الخارجية تبادلا الرؤى حول آخر مُستجدات قضايا المنطقة، وفي مُقدمتها تطورات القضية الفلسطينية والشأن الليبي والأزمة السودانية، إذْ حرصت الوزيرة الإندونيسية على الاستماع للرؤية المصرية، إزاء سُبل التوصل إلى تسويات عادلة وشاملة لقضايا وأزمات المنطقة نحو تحقيق الاستقرار المنشود.

من جانبها، أكدت الوزيرة الإندونيسية، أن بلادها تعول على الدور المهم الذى تلعبه مصر كعنصر رئيسي للاستقرار في المنطقة، معربة عن أملها في استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً من نظيرته الإندونيسية



