الأولمبية تهنىء اتحاد اليد بتأهل منتخبنا لنصف نهائي بطولة العالم للناشئين

قدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب التهنئة للاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة الدكتور محمد الأمين لتأهل منتخب الناشئين مواليد 2004 للدور قبل النهائي لبطولة العالم للناشئين المقامة حاليا في كرواتيا.

وتأهل منتخب الناشئين للدور قبل النهائي لبطولة العالم لكرة اليد بعد الفوز على منتخب جزر الفارو في دور الثمانية بنتيجة 38-34

ويعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص التهنئة للاعبي منتخب مصر والجهاز الفني على الأداء المميز والمشرف في البطولة حتى الأن مع خالص التمنيات بإستمرار الأداء المميز والمشرف في المباريات المتبقية من البطولة وتحقيق النتائج المميزة ومزيد من الانتصارات في الأدوار القادمة للبطولة

ويؤكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب أن الرياضة المصرية تحقق في الفترة الحالية العديد من النجاحات والإنجازات الرياضية بفضل دعم ورعاية الدولة المصرية ورئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي منح الرياضة والرياضيين إهتمام كبير غير مسبوق كان نتيجته تحقيق العديد من النجاحات والانتصارات ورفع راية مصر عاليه في جميع المحافل الرياضية.

وحقق منتخب منتخب مصر الوطنى للناشئين مواليد 2004 لكرة اليد، الفوز على نتاخب جزر الفارو بنتيجة 38 – 34 في مباراة مثيرة امتدت للوقت الإضافي، بعدما انتهى الوقت الأصلي للقاء، بلتعادل 31 - 31 ليحتكم المنتخبات لوقت إضافي لمدة 10 دقائق مدة كل شوط 5 دقائق.

ومن المقرر أن يلعب منتخب مصر الوطنى للناشئين مواليد 2004 لكرة اليد مباراة نصف النهائي ببطولة العالم غدا الجمعة، أمام الفائز من مباراة الدنمكارك والبرتغال والتي ستنطلق بعد قليل.

تضم بعثة المنتخب للناشئين مواليد 2004 ببطولة العالم كلًا من: كرام كردي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد رئيسًا للبعثة، ومحمد الألفي المدير الفني للمنتخبات الوطنية المصرية، ووائل عبدالعاطي مدرب الفريق، ووليد عبدالمقصود مدرب حراس مرمى الفريق، ومحمد عبدالمنعم مدير إداري، وحازم حامد محلل فني، والدكتور روماني نبيل أخصائي علاج طبيعي.

وزير الرياضة يهنىء منتخب مصر بالتأهل لنصف نهائي بطولة العالم لكرة اليد للناشئين

في نفس السياق هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، منتخب مصر الوطنى للناشئين مواليد 2004 لكرة اليد بتأهله إلى دور نصف النهائي ببطولة العالم و التى تستضيفها كرواتيا خلال الفترة من 2 الى 13 اغسطس 2023، على حساب منتخب جزر الفارو.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الإنجازات المتلاحقة التي تحققها الرياضة المصرية وخاصة على مستوى المنتخبات، دليل على تحقيق الرياضة المصرية طفرة ومكانة قارية وعالمية غير مسبوقة للمنظومة الرياضية المصرية، وفي العديد من اللعبات بفضل الدعم اللامحدود الذي توفره الدولة لجميع الفرق والمنتخبات .