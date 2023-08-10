الخميس 10 أغسطس 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

متابعة رفع تراكمات القمامة بقرى مركز شبراخيت

تكثيف العمل الميدانى
تكثيف العمل الميدانى والاهتمام بنظافه الشوارع

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت برئاسة اللواء محمد زايد بمتابعة اعمال النظافة اليومية ورفع تراكمات القمامة بمركز التجميع .

وجاء ذلك في إطار توجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بضروره تكثيف العمل الميدانى والاهتمام بنظافه الشوارع والطرق الرئيسية والفرعيه داخل نطاق القرى.

حيث قام اشرف منصور نائب رئيس المركز بالتواجد الميدانى لرفع بقايا المخلفات الأدمية وغيرها بشوارع المدينة ، ورفع تراكمات القمامة من بئور تجمعها وكذا نقل وتفريغ صناديق جمع القمامة.

و قام الساده رؤساء الوحدات القروية " الربدان - محله فرنوى- لقانه- محله بشر - اورين" بحملة نظافة مكبرة داخل نطاق الوحدات المحلية القروية . 

وأكد رئيس المدينة على ضرورة بذل الجهود للإطاحة بما يلوث بيئتنا التى نعيش فيها وأن تبقى شوارعها نظيفة .


 

 

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