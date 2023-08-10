وزير الرياضة يهنىء منتخب مصر بالتأهل لنصف نهائي بطولة العالم لكرة اليد للناشئين

أجري وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، اتصالًا هاتفيًا، لتهنئة أحفاد الفراعنة في اليد تحت 19 سنة، بعد تأهلهم لنصف نهائي بطولة كأس العالم للناشئين مواليد 2004، والمقامة في كرواتيا، بعد تغلبهم علي جزر ألفارو بنتيجة 38-34.

خلال تهنئته لهم، قال الدكتور أشرف صبحي: " تأهل منتخب الناشئين لليد يعد إنجازًا كبيرًا، ويُنم عن المستوى المتميز والموهبة الكبيرة التي يتمتع بها لاعبي المنتخب، وكتابة تاريخًا جديدًا في تاريخ كرة اليد المصرية في المحافل العالمية".



وأشاد وزير الشباب والرياضة، بالروح القتالية العالية التي يتمتع بها لاعبو المنتخب، والتي انعكست علي أداء سير المباراة التي امتدت لأوقات إضافية، معبرين فيها الروح الحماسية والتزامهم واجتهادهم في رفع علم مصر عاليًا على المستوى الدولي.



جدد وزير الشباب والرياضة تأكيده علي أن مصر تتمتع بمكانة مميزة بناء على العلم والتخطيط السليم والتطبيق العلمي للأهداف الاستراتيجية التي تحققها، وهو دليل نجاح منظومة كرة اليد المصرية، مع وجود النماذج المميزة التي تدرك قيمة مصر والتي تلعب باسمها في كل مكان، مشيرًا إلى أن طريقة تخطيط الوزارة مع الاتحاد المصري لكرة اليد أتت بثمارها.

وتقدم وزير الشباب والرياضة، بالتهنئة للاتحاد المصري لكرة اليد علي هذه النجاحات والعمل الجاد والدؤوب والتحضير الجيد والجهود المبذولة لتطوير لتطوير اليد المصري علي اختلاف مراحلة العمرية، وهو ما ظهر جليًا علي الناشئين خلال مشاركتهم بكأس العالم بكرواتيا، والوصول إلى نصف النهائي، كما وجه شكره وتقديره للجهاز الفني بقيادة الكابتن محمد الالفي ووائل عبدالعاطي.

وحقق منتخب منتخب مصر الوطنى للناشئين مواليد 2004 لكرة اليد، الفوز على نتاخب جزر الفارو بنتيجة 38 – 34 في مباراة مثيرة امتدت للوقت الإضافي، بعدما انتهى الوقت الأصلي للقاء، بلتعادل 31 - 31 ليحتكم المنتخبات لوقت إضافي لمدة 10 دقائق مدة كل شوط 5 دقائق.

منتخب منتخب مصر الوطنى للناشئين مواليد 2004 لكرة اليد يواجه الفائز من مباراة البرتغال والدنمارك بنصف نهائي بطولة العالم

ومن المقرر أن يلعب منتخب مصر الوطنى للناشئين مواليد 2004 لكرة اليد مباراة نصف النهائي ببطولة العالم غدا الجمعة، أمام الفائز من مباراة الدنمكارك والبرتغال والتي ستنطلق بعد قليل.

قائمة بعثة منتخب مصر الوطنى للناشئين مواليد 2004 لكرة اليد

تضم بعثة المنتخب للناشئين مواليد 2004 ببطولة العالم كلًا من: كرام كردي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد رئيسًا للبعثة، ومحمد الألفي المدير الفني للمنتخبات الوطنية المصرية، ووائل عبدالعاطي مدرب الفريق، ووليد عبدالمقصود مدرب حراس مرمى الفريق، ومحمد عبدالمنعم مدير إداري، وحازم حامد محلل فني، والدكتور روماني نبيل أخصائي علاج طبيعي.