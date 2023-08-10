مات في الفرح.. تفاصيل وفاة شاب بطلق ناري بالشرقية

رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تداول خبر على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن وفاة شاب إثر إصابته بطلق نارى بالخطأ خلال الإحتفال بحفل زفاف بالشرقية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ اليوم 10 الجارى تبلغ لمركز شرطة منيا القمح بمديرية أمن الشرقية من إحدى المستشفيات بإستقبالها (المعنى بالخبر ، مقيم بدائرة المركز) مُصاب بطلق نارى وتوفى أثناء إسعافه.

بالإنتقال وسؤال والدهإتهم أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز بإحداث إصابة نجله بطريق الخطأ حال قيامه بإطلاق عيار نارى من (طبنجة) أثناء إحتفالهما بحفل زفاف (صديقهما).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبحوزته السلاح النارى المستخدم فى إرتكاب الواقعة ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة دون قصد.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.