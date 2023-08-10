رفع الإشغالات واللافتات غير المرخصة بسنورس في الفيوم

شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس بمحافظة الفيوم، برئاسة المهندس محمود هاشم رئيس المركز، حملة لرفع الإشغالات واللافتات غير المرخصة بقرية سنهور القبلية.

جاء ذلك بالتعاون مع إدارة الإشغالات بالمدينة برئاسة المهندس سالم عبدالحميد رئيس قسم الإشغالات بالمركز، وبالتنسيق مع قوات الأمن وشرطة المرافق بمركز سنورس.

يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لرؤساء المراكز والمدن، بتكثيف الحملات اليومية لرفع الإشغالات واللافتات المخالفة، وتسهيل حركة المرور واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

تمكنت الحملة برئاسة رئيس المركز وبحضور المهندس أشرف أيوب نائب رئيس المركز لشئون المرافق، والمحاسب جمال العوامى نائب رئيس المركز لشئون المدينة، والمهندس سالم عبدالحميد رئيس قسم الإشغالات ورؤساء الوحدات المحلية، من إزالة التعديات والعوائق الخرسانية بالطرق والشوارع ورفع الإشغالات واللافتات الإعلانية غير المرخصة وفصل التيار الكهربائي عنها بحرم الطريق العام، بالإضافة إلى تجنيب عربات الباعة الجائلين إلى المناطق المخصصة لها، والتى تتسبب فى إعاقة حركة السير بالشوارع، وذلك بعدد من شوارع القرية والمدخل الرئيسي المؤدي إلى بحيرة قارون.

أكد رئيس المركز استمرار حملات رفع الإشغالات واللافتات المخالفة بالطرق والشوارع، ومتابعة أعمال حملات النظافة العامة اليومية، ورفع المخلفات بشوارع وميادين مدينة سنورس وقرى المركز، لتسهيل حركة السيارات والمواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

إزالة التعديات بالبناء المخالف بسنورس في الفيوم:

في سياق آخر شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، وبالتعاون مع الإدارة الزراعية وقسم حماية الأراضي بمركز سنورس، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف دون ترخيص داخل الحيز العمراني بقرى المركز.

خلال ذلك تمكنت الحملة من إزالة حالتي تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية، عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض وحفر أساسات حديثة على مساحة 350 مترًا، بزمام قرية سنهور القبلية، وتم مصادرة معدات ومواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

أوضح رئيس المركز استمرار حملات إزالة المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف وأراضي أملاك الدولة بقرى المركز، حفاظًا على الرقعة الزراعية والمال العام، مشيرًا إلى أن الحملات نجحت في إزالة الكثيرمن التعديات على أملاك الدولة التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات غير الجادة فى التقنين والحالات التى أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط وحالات التعدى على أراضى المنفعة العامة والأراضى الزراعية، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية سوف تنفذ القانون على جميع المتعدين على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية وسيتم تطبيق القانون بكل حزم وقوة لحين استرداد جميع أملاك الدولة.