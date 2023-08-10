«جاما للإنشاءات» تتعاقد على تنفيذ أول مصنع لـ«BSH» الألمانية للأجهزة المنزلية

وقعت «جاما للإنشاءات» الشركة الرائدة فى مجال الإنشاءات والمقاولات العامة عقد إنشاء أول مصنع لـ«BSH Home Appliances Group» الشركة الرائدة فى تصنيع الأجهزة المنزلية فى أوروبا، ليكون أول مصنع للمجموعة فى مصر والقارة الإفريقية.

ومن المقرر أن يتم إنشاء المصنع بمدينة العاشر من رمضان بالقرب من القاهرة الكبرى، على مساحة إجمالية تقارب 160 ألف متر مربع، حيث يتوقع أن يوفر هذا المشروع العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لتصنيع مواقد الطهى المنزلية المصرية الصنع باستخدام التكنولوجيا الألمانية.

وفى هذا السياق قال المهندس صلاح غبريال، الرئيس التنفيذى لشركة جاما للإنشاءات «يشرفنا أن نكون جزءًا فعالًا من هذا المشروع، والذى يوضح قدرة وكفاءة الشركة التشغيلية على تنفيذ تلك المشروعات الضخمة بسلاسة. وتعد جاما من أبرز الشركات فى قطاع المقاولات والمنشآت الصناعية فى مصر، حيث نفذنا العديد من المنشآت الصناعية للشركات متعددة الجنسيات، وقد أدى ذلك إلى زيادة خبراتنا والتزامنا بتنفيذ المشاريع الصناعية وفقًا للمعاييرالدولية وتركيزنا الدائم على رضا العملاء».

وأضاف غبريال: «نفذت شركة جاما على مرالسنين العديد من المنشآت الصناعية المختلفة، ما مكننا من تقديم حلول مخصصة لتلبية متطلبات العميل. وفى الوقت نفسه، نقوم حاليا بتنفيذ أكبر مصنع للنسيج فى العالم فى مدينة المحلة الكبرى، بالإضافة إلى مصانع حلوان للصباغة والمنسوجات، ومدينة اللقاحات والتكنولوجيا الحيوية. كما قمنا بتسليم مصانع الإنتاج الجاهزة للعديد من الشركات العالمية».

فى ذات السياق، أكد السيد مراد جندى - عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى للعمليات والتصنيع بشركة بوش، «أننا سعداء بالتعاون مع شركة جاما لما لها من تاريخ طويل فى تنفيذ مثل هذه المشاريع بجودة عالية ووفقًا للمعايير الدولية. لقد تم تصميم مصنعنا وفقًا لأحدث معايير الاستدامة، كما أن تشغيله سيكون خالياً من الكربون. ومن المقرر أن يتم التشغيل الرسمى للمصنع بنهاية 2024، حيث نستهدف إنتاج 350 ألف وحدة سنويا».