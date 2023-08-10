الداخلية تضبط عنصر إجرامي بحوزته حشيش بـ 1.6 مليون جنيه

كشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام عنصر إجرامي، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حماد بمحافظة الشرقية بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة شرق التفريعة بمحافظة بورسعيد مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال إستقلاله سيارة بدائرة القسم، وبحوزته (240 طربة لمخدر الحشيش وزنت 24 كيلو جرام – مبلغ مالى).

بمواجهة المتهم بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,680,000) مليون جنيه تقريباً تحرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونيةاللازمة.

المضبوطات

جاء ذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.