الخميس 10 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

الداخلية تضبط عنصر إجرامي بحوزته حشيش بـ 1.6 مليون جنيه

المتهم
المتهم

كشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام عنصر إجرامي، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حماد بمحافظة الشرقية بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة شرق التفريعة بمحافظة بورسعيد مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى. 

txt

جنايات سوهاج تعاقب تاجر مخدرات بالسجن المشدد 6 سنوات

txt

القبض على 4 أشخاص بحوزتهم مخدرات في القاهرة

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال إستقلاله سيارة بدائرة القسم، وبحوزته (240 طربة لمخدر الحشيش وزنت 24 كيلو جرام – مبلغ مالى).

 

بمواجهة المتهم بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,680,000) مليون جنيه تقريباً تحرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونيةاللازمة.

المضبوطات

جاء ذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء. 

 

 

مواد متعلقة

رصد 320 قضية مخدرات و141 قطعة سلاح خلال يوم

سقوط 33 متهما في جرائم مخدرات وسرقات بالإسكندرية

وزارة الداخلية تكشف حقيقة ترويج مخدرات في الفيوم

ضبط عنصرين إجراميين شديدي الخطورة بحوزتهما مخدرات بـ 7 ملايين جنيه