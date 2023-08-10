مصر تهزم جزر الفارو وتتأهل لنصف نهائي بطولة العالم لكرة اليد للناشئين

تأهل منتخب مصر الوطنى للناشئين مواليد 2004 لكرة اليد إلى دور نصف النهائي ببطولة العالم، والتى تستضيفها كرواتيا خلال الفترة من 2 إلى 13 أغسطس 2023، على حساب منتخب جزر الفارو.

حققَّ منتخب منتخب مصر الوطنى للناشئين مواليد 2004 لكرة اليد، الفوز على منتخب جزر الفارو بنتيجة 38 – 34 في مباراة مثيرة امتدت للوقت الإضافي، بعدما انتهى الوقت الأصلي للقاء، بالتعادل 31 - 31 ليحتكم المنتخبات لوقت إضافي لمدة 10 دقائق مدة كل شوط 5 دقائق.

ومن المقرر أن يلعب منتخب مصر الوطنى للناشئين مواليد 2004 لكرة اليد مباراة نصف النهائي ببطولة العالم غدا الجمعة، أمام الفائز من مباراة الدنمكارك والبرتغال والتي ستنطلق بعد قليل.

قائمة منتخب مصر الوطنى للناشئين مواليد 2004 لكرة اليد

تضم بعثة المنتخب للناشئين مواليد 2004 ببطولة العالم كلًا من: كرام كردي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد رئيسًا للبعثة، ومحمد الألفي المدير الفني للمنتخبات الوطنية المصرية، ووائل عبدالعاطي مدربًا الفريق، ووليد عبدالمقصود مدرب حراس مرمى الفريق، ومحمد عبدالمنعم مديرًا إداريًّا، وحازم حامد محللًا فنيًّا، والدكتور روماني نبيل أخصائي علاج طبيعي.

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