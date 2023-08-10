الخميس 10 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

الداخلية تداهم تجار المخدرات في الشرابية والحدائق

حملة أمنية
حملة أمنية

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة حملة أمنية بمختلف أحياء المحافظة، لضبط الخارجين عن القانون ومروجي المواد المخدرة؛ لإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.

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حملة أمنية مكثفة في أسيوط بهدف القضاء على تجار المخدرات والمجرمين

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حملة أمنية تضبط 4 قضايا مواد مخدرة

وحققت الحملات النتائج الإيجابية التالية :

المتهم

ضبط  أحد الأشخاص " له معلومات جنائية "، مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية، وبحوزته(كمية من مخدر الأيس وزنت 1 كيلو جرام - كمية من مخدرى البودر والهيروين وزنت 200 جرام - سلاح أبيض - مـبلغ مالى).
 

فيما تم ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة الحدائق ، وبحوزتهما( فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار –سلاح أبيض) بقصد الإعداد للتشاجر مع أحد الأشخاص، تحرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الاجاءات القانونية اللازمة.

المتهمان

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية. 
 

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