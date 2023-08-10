الداخلية تداهم تجار المخدرات في الشرابية والحدائق

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة حملة أمنية بمختلف أحياء المحافظة، لضبط الخارجين عن القانون ومروجي المواد المخدرة؛ لإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.

وحققت الحملات النتائج الإيجابية التالية :

المتهم

ضبط أحد الأشخاص " له معلومات جنائية "، مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية، وبحوزته(كمية من مخدر الأيس وزنت 1 كيلو جرام - كمية من مخدرى البودر والهيروين وزنت 200 جرام - سلاح أبيض - مـبلغ مالى).



فيما تم ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة الحدائق ، وبحوزتهما( فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار –سلاح أبيض) بقصد الإعداد للتشاجر مع أحد الأشخاص، تحرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الاجاءات القانونية اللازمة.

المتهمان

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية.

