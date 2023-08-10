انهيار مثلث باريس.. نيمار يُعلن التمرد وينضم لقائمة "المنبوذين" مع مبابي

يعيش نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في وضع معقد قبل بداية الموسم الجديد 23-2024، بعدما سيطر الغموض حول مستقبل البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم الفريق الفرنسي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري وإعلانه التمرد لرغبته في الرحيل ليسير على خطى مهاجم الفريق كيليان مبابي "المنبوذ" بعد ارتباطه بمغادرة الفريق.

وانضم نيمار لقائمة "المنبوذين" في الفريق بعدما قدم طلبًا رسميًا إلى إدارة الفريق الباريسي، مطالبًا بمغادرة الفريق في الميركاتو الصيفي الجاري مكتفيًا بالفترة التي قضاها في ملعب حديقة الأمراء.

ويقود المهاجم الفرنسي كيليان مبابي قائمة "المنبوذين" في الفريق بعدما ارتبط مستقبله بالرحيل إلى ريال مدريد ويعتقد الـ بي إس جي أن هناك اتفاقًا بين مبابي والميرينجي، على أن ينضم اللاعب إلى العملاق الإسباني العام المقبل مجانًا، ورد ناصر الخليفي رئيس النادي أنه لن يسمح برحيل أفضل لاعب في العالم بالمجان، ليقرر لويس إنريكي استبعاد مبابي من الجولة الآسيوية استعدادًا للموسم المقبل وسط غموض حول مكانة اللاعب مع اقتراب الموسم الجديد.

وحدد باريس سان جيرمان الفرنسي سعر بيع البرازيلي نيمار، بوضع 150 مليون يورو كسعر مبدئي للفريق الذي يرغب في التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويمتلك نيمار 4 خيارات في الصيف الجاري منها العودة إلى الديار مرة أخري لصفوف برشلونة، بعدما أبدى اللاعب ندمه من قرار رحيله عن البارسا في صيف 2017، لكن اللاعب لا يندرج ضمن خطط المدرب تشافي هيرنانديز بسبب الوضع اقتصادي للنادي، والراتب الكبير الذي يتقاضاه اللاعب سنويًا والذي يقدر بـ 30 مليون يورو سنويًا.

الوجهة الثانية المحتملة لنيمار هي نادي تشيلسي الإنجليزي، حيث أكدت الإذاعة الفرنسية أن اللاعب من بين الأسماء المعروضة على طاولة البلوز، من أجل دعم الفريق الذي استغنى عن عدد من نجومه هذا الصيف.

الوجهة الثالثة المحتملة لنيمار هي الانتقال إلى الدوري السعودي، الدوري السعودي، والوجهة الرابعة هي العودة إلى البرازيل، حيث أكد "مونت كارلو" أن هناك ناد برازيلي لم يتم الكشف عن اسمه، دخل بالفعل في مفاوضات مع اللاعب من أجل إعادته لبلاده مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.

نيمار

وبالتالي من المنتظر أن يبدأ فريق باريس سان جيرمان الموسم المقبل تحت القيادة الفنية الجديدة للإسباني لويس إنريكي بدون "مثلث الرعب"، في الموسم الماضي والذي كان أعمدته تتكون من ميسي ونيمار ومبابي، بعد إقتراب رحيل نيمار ومبابي وعدم تمديد الفريق الباريسي عقد البرغوث الأرجنتيني ليرحل إلى صفوف إنتر ميامي الأمريكي في صفقة انتقال حر بعد موسمين من إنضمامه لفريق العاصمة الفرنسية.

ويستهل باريس سان جيرمان مشواره في الدوري الفرنسي للدفاع عن اللقب، بمواجهة لوريان يوم السبت 12 أغسطس.