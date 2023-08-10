مصر تستضيف بطولة الأندية العربية للجودو في العلمين

بمشاركة أندية ١٢ دولة عربية..

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على زيارة الصالة المغطاة بمدينة العلمين للتأكد من جاهزيتها وذلك قبل ساعات قليلة من انطلاق البطولة العربية لأندية الجودو والتى تستضيفها مصر فى الفترة من ١٢ حتى ١٨ اغسطس الحالى ويشارك فيها أندية " ١٢ " دولة عربية.

كان فى استقبال وزير الرياضة محمد يحي رئيس الشركة المتحدة للخدمات الرياضية والمهندس مرزوق علي رئيس الاتحاد المصري للجودو، والدكتور محمد الكردي رئيس الادارة المركزية للاداء الرياضي، والدكتور عبد الاول محمد مساعد وزير الرياضة لشؤون البطولة، والدكتور وليد الرفاعي مدير مديرية الشباب والرياضة بمرسي مطروح.

ونوه وزير الرياضة إلى أن مصر باتت قبلة البطولات العالمية والقارية والعربية نظرا للدعم الغير محدود من القيادة السياسية ووضح ذلك كليا فى الاشادات العالمية وثقة الاتحادات الدولية فى اسناد تنظيم كبرى البطولات لمصر .

مصر استضافت 320 بطولة في السنوات الخمس الأخيرة

وأوضح "صبحي" أن مصر قد استضافت في السنوات الخمسة الماضية ما يتجاوز الـ ٣٢٠ بطولة مابين بطولات عالم وبطولات قارية وعربية، كما أصبحت مصر تمتلك بنية تحية رياضية ضخمة على صعيد المنشآت الرياضية بالإضافة الى امتلاكنا بمصر للعديد من الخبرات التنظيمة الكبيرة .

اجتماع وزير الرياضة بمجلس إدارة صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب

يذكر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اجتمع اليوم بمجلس إدارة صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب، ومسئولي شركة المدن للخدمات الرياضية والشبابية، ومصنع النجيل الصناعي التابع للوزارة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس من مدينة العلمين.

تناول اللقاء مناقشة عدد من ملفات العمل والمشروعات الجارية ذات الصلة، والتطرق إلى مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالمشروعات والبرامج المختلفة المنفذة؛ لخدمة النشء والشباب بمراكز الشباب والأندية والمنشآت الشبابية والرياضية، ومناقشة البحث عن آليات تعظيم الموارد المالية بشكل دائم، والمُضي قدمًا نحو مزيد من الاهتمام بملف الاستثمار بالمنشآت الشبابية والرياضية، مؤكداً دعم لقيادة السياسية الكبير لقطاعي الشباب والرياضة خدمةً لأبناء مصر من النشء والشباب وكافة المواطنين، مشيرًا إلى أهمية تعظيم الشراكة بين القطاعي العام والخاص في مجال الاستثمار والصناعة الرياضية، والمرونة مع القطاع الخاص لخلق مناخ جاذب للاستثمارات الرياضية وتحفيز السوق لتسريع دورة العمل والتطوير داخل المنشئات الشبابية والرياضة، وتطوير المنشآت بشكل اقتصادي في إطار اجتماعي.

وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى ضرورة المتابعة الدورية لكافة الملفات والمشروعات الشبابية والرياضية والاستثمارية في مختلف محافظات الجمهورية، الأمر الذي يعود بالنفع على تطوير الخدمات الشبابية والرياضية التي يتم تقديمها لأبناء المجتمع، وأيضا تقليل العبء عن كاهل الدولة من أجل القدرة على تطوير مختلف القطاعات الأخرى، والذي يتم بالشراكة مع مختلف الجهات من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.

ولفت الدكتور أشرف صبحي إلى أهمية شركة المدن للخدمات الرياضية والشبابية في تقديم خدماتها في مجال الإنشاءات وصيانة المنشآت التابعة للوزارة في مختلف محافظات الجمهورية، ودور مصنع النجيل الصناعي في الرياضة المصرية تجاه الاقتصاد المصري، والاكتفاء بالإنتاج المحلي للنجيل الصناعي، وتحقيق العوائد والأرباح المتوقع تحقيقها جراء التوسع وأعمال التطوير الفنية والإدارية واللوجستية في كافة أنظمة تشغيل وإدارة المصنع، وكذلك دور ومساهمة صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء في العديد من الملفات الهامة.