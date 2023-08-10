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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

فى مستهل جولته التفقدية...

صبحي يتفقد الصالة المغطاة بمدينة العلمين ويتابع استعدادات استضافة البطولة العربية للجودو

بوابة الوفد الإلكترونية

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على زيارة الصالة المغطاة بمدينة العلمين، للتأكد من جاهزيتها وذلك قبل ساعات قليلة من انطلاق البطولة العربية لأندية الجودو والتى تستضيفها مصر فى الفترة من ١٢ حتى ١٨ أغسطس الجاري، والتى يشارك فيها  أندية "12" دولة عربية، وكان فى استقبال وزير الرياضة الأستاذ محمد يحيي رئيس الشركة المتحدة للخدمات الرياضية والمهندس مرزوق علي رئيس الاتحاد المصري للجودو والدكتور محمد الكردي رئيس الإادارة المركزية للأداء الرياضي والدكتور عبد الأول محمد مساعد وزير الرياضة لشئون البطولة والدكتور وليد الرفاعي مدير مديرية الشباب والرياضة بمرسي مطروح. 
 نوَّه وزير الرياضة إلى أن مصر باتت قبلة البطولات العالمية والقارية والعربية نظرًا للدعم غير المحدود من القيادة السياسية ووضح ذلك كليًّا فى الإشادات العالمية وثقة الاتحادات الدولية فى إسناد تنظيم كبري البطولات لمصر. 
أوضح  صبحي أان مصر قد استضافت في السنوات الـ5 الماضية ما يتجاوز الـ٣٢٠ بطولة مابين بطولات عالم وبطولات قارية وعربية، كما أصبحت مصر تمتلك بنية تحية رياضية  ضخمة على صعيد المنشآت الرياضية  بالإضافة الى امتلاكنا بمصر للكثير من الخبرات التنظيمية الكبيرة.

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