ضربة موجعة.. ريال مدريد يفقد كورتوا قبل انطلاق الدوري الإسباني بساعات

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني إصابة البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى الفريق بـ قطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى، وذلك قبل ساعات من انطلاق بطولة الدوري الإسباني للموسم الجديد.

أكد النادي الإسباني أن اللاعب سيقوم بعملية جراحية في الأيام المقبلة، وبالتالي يتأكد غيابه بشكل رسمي عن الفريق حتى نهاية الموسم الجديد، ليشكل غياب الحارس ضربة موجعة للفريق الملكي.

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو:

يستهل ريال مدريد مشواره في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم للموسم الجديد 2023 – 2024 بمواجهة أتلتيك بيلباو يوم السبت المقبل 12 أغسطس على ملعب سان ماميس في الجولة الأولى من الليجا.

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 10:30 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 الحاصلة على حقوق بث الدوري الإسباني هذا الموسم.

بنزيما يتدخل لحسم مصير حمدالله مع الاتحاد:

في سياق آخر تدخَّل النجم الفرنسي كريم بنزيما لحسم مصير زميله المغربي عبدالرزاق حمدالله في صفوف نادي الاتحاد السعودي، وتخلي الإدارة عن فكرة رحيله خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

أكدت التقارير السعودية الصادرة اليوم أن بنزيما تمكَّن من إقناع إدارة الاتحاد بفكرة التخلي عن رحيل حمدالله، بعدما أكد لهم أهمية تواجده في الفترة المقبلة ودوره مع الفريق.

ودَّع فريق الاتحاد البطولة العربية للأندية "كأس الملك سلمان"، بعد الخسارة على يد الهلال في الدور ربع النهائي.