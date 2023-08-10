«أجنا» تطرح وحدات جديدة بمشروع «كارنيليا السخنة»

أعلنت شركة أجنا للتنمية العمرانية عن طرح وحدات بمشروع «كارنيليا السخنة»، بأنظمة سداد متنوعة وفترات سداد تصل إلى 10 سنوات.

وضمن هذا الإطار قال المهندس أسامة شلبى، رئيس مجلس إدارة شركة أجنا للتنمية العمرانية، إن طرح المرحلة الجديدة يأتى فى توقيت هام وذلك خلال موسم الصيف والذى يعتبر من أهم مواسم المبيعات بالسوق العقارى، كما أن الوحدات المطروحة تتميز بالتنوع والتصميم المبتكر الذى يحقق أفضل استغلال للمساحة المتاحة.

وأشار إلى أن الشركة ركزت على تقديم وحدات تناسب العميل الراغب فى الاستثمار بوحدته وتحقيق عائد مرتفع منها، فالشركة قامت بالدراسات السوقية اللازمة لتحديد أنظمة السداد التى تناسب العملاء المستهدفين، والتوقيت المثالى للطرح، مشيرا إلى أن التغيرات السوقية المتلاحقة تفرض على الشركات الجادة استيفاء الدراسات السوقية فى كل خطوة تقوم بها.

وأوضح أن مشروع «كارنيليا السخنة» يقام على مساحة 100 فدان بإجمالى استثمارات تتجاوز الـ8 مليارات جنيه، ويتم تنفيذ المشروع على 6 مراحل، ويتضمن فيلات وتوين هاوس وتاون هاوس وشاليهات وفندق 5 نجوم ومنطقة تجارية، وتعمل الشركة بكامل جهدها للإسراع بمعدلات التنفيذ والعمل فى المشروع للتسليم فى المواعيد المحددة وبأعلى معايير الجودة.

وتابع أن شركة «سايتس إنترناشيونال» قامت بوضع المخطط العام للمشروع، كما تم الاستعانة بالمهندس المعمارى المكسيكى الشهير «خافيير كويفاس» مؤسس شركة Creato Architects بوضع التصميمات المعمارية الداخلية للمشروع، على أن يضاف لهذه الشركات القوية شريك تعاون جديد فى مجال الفندقة بالمشروع.

من جانبه أوضح الدكتور معتز شلبى، رئيس القطاع التجارى بشركة أجنا للتنمية العمرانية، أن الوحدات المطروحة تتضمن مساحات متنوعة تبدأ من ستوديو 55 متراً على البحر، وتقدم أنظمة سداد بمقدم يبدأ من 8% وفترات سداد تصل إلى 10 سنوات، وتطل الوحدات المطروحة على البحر بالكامل، كما تتضمن جزءاً تجارياً يتمتع بمدخل خاص من داخل المشروع، ومدخل من خارج المشروع لضمان الخصوصية لعملاء المشروع.

وكشف عن انتهاء الشركة من التعاقد مع شركة عالمية لتقدم خدمة الإدارة الفندقية لمشروع «كارنيليا» بمدينة العين السخنة، والتى تعد واحدة من الشركات ذات الخبرة القوية وسابقة الأعمال المتميزة فى مجال الإدارة الفندقية عالميًا، لافتا إلى أهمية المنتج الفندقى فى دعم خطة الدولة لتصدير العقار.