«بروق للتطوير» تخطط لإطلاق مشروعات بـ7 مليارات جنيه فى العاصمة الإدارية

أعلنت مجموعة بروق للتطوير العقارى، عن خطتها لاستثمار 7 مليارات جنيه بالعاصمة الإدارية الجديدة، تتضمن حزمة من المشروعات المتنوعة التى تخطط الشركة لإطلاقها خلال العام الجارى.

وفى هذا السياق قال المهندس إبراهيم الصيد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لمجموعة بروق للتطوير العقارى، إن نجاح الشركة فى إطلاق وتسويق مشروعها الرائد «سبارك كابيتال» فى العاصمة الإدارية الجديدة شجع الشركة على إطلاق مزيد من المشروعات المميزة بالعاصمة الإدارية، لافتا إلى حجم الفرص الاستثمارية القوية المطروحة بالعاصمة الإدارية.

وأضاف أن مشروع «سبارك كابيتال» يقع على مساحة 9 آلاف متر مربع تقريبا فى قطعة G 15 بمنطقة MU23 بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو عبارة عن برج تجارى إدارى طبى بارتفاع أرضى و9 أدوار، وتم التعاقد مع شركة معمار للاستشارات الهندسية لتقوم بوضع المخطط العام للمشروع، مؤكدا أن الشركة تسعى للتعاون مع كل الشركات المتميزة فى تنفيذ تفاصيل المشروع.

ولفت إلى أن الشركة أطلقت أيضاً مشروع CENTOO وهو مشروع إدارى يقع فى موقع مميز بالحى المالى على مساحة إجمالية تصل إلى 5 آلاف متر مربع تقريبا ويقع على المحور المركزى للعاصمة وأمام البورصة المصرية وبجوار البنك المركزى والمحطة المركزية للمونوريل والقطار الكهربائى، كما نفذت الشركة مشروع مدرسة مايلر سكول بالعاصمة الإدارية، مما يعكس حجم محفظة الشركة وتنوعها.

وأشار إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة مشروع قومى واعد يحظى باهتمام ضخم، وأدى انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية إلى انتقال الحياة بالكامل وارتفاع نسبة الإشغالات بالعاصمة الإدارية، وهو ما يعنى وجود فرص استثمارية ومشروعات ترتفع بها نسبة الإشغالات خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن الشركة تمتلك خطة استثمارية واعدة تستهدف من خلالها تنويع محفظة مشروعاتها وتلبية متطلبات العملاء بناء على دراسات سوقية تحدد المنتج العقارى المناسب للعملاء المستهدفين، وبما يراعى التغيرات السوقية التى تؤثر على قرارات العملاء الشرائية.