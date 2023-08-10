«مدينة مصر» تطلق Madinet Masr Innovation Labs لابتكارات السوق العقارى..

«طوبة» أولى ثمارها

أعلنت شركة مدينة مصر عن أحدث مبادراتها والتى تعد الأولى من نوعها فى المنطقة وهى Madinet Masr Innovation Labs كذراع متخصص فى ابتكار حلول ومنتجات لتطوير السوق العقارى فى مصر.

وفى السياق نفسه، أطلقت Madinet Masr Innovation Labs أول ابتكاراتها وهى منصة طوبة التى توفر للعملاء آليات مبتكرة للاستثمار فى العقار واقتنائه حيث تتنوع المنتجات التى تقدمها Madinet Masr Innovation Labs ما بين منصات رقمية وتسويقية، بهدف تغيير مفهوم طريقة شراء العقار وامتلاكه وبيعه، بالإضافة إلى تقديم حلول متطورة وطرح منتجات عقارية مبتكرة تواكب تطلعات عملائها وتناسب احتياجاتهم، وتتماشى مع التوجه العالمى نحو خلق مجتمعات مستدامة.

وتعد «طوبة» أحدث ابتكارات Madinet Masr Innovation Labs، وهى منصة تسمح للعميل بشراء وحدة سكنية بطريقة الدفع التى تناسبه وذلك بتقسيم العقار لوحدة قياس مبسطة تسمى «طوبة» وبذلك يوفر نظام طوبة نظم سداد بتسهيلات مختلفة وبدون شيكات بنكية. ويعد مفهوم طوبة هو الأول من نوعه فى المنطقة، حيث يمكن للعميل شراء عقار بنظام طوبة، دون التقييد بموعد محدد شهرى أو ربع سنوى لسداد باقى قيمة العقار.

وتتيح منصة «طوبة» للعميل من خلال التطبيق الإلكترونى استكمال قيمة العقار بطريقة سهلة وفى الوقت الذى يختاره العميل والاطلاع على رصيد الطوب الذى يمتلكه بالفعل بسهولة دون الحاجة إلى زيارة فرع الشركة. ويتيح نظام طوبة مرونة فى السداد حسب حاجة العميل لفترة تصل إلى ١٠ سنوات وسوف یتم تطبيق هذه الفكرة لأول مرة فى مشروع إيلان فى سراى بالقاهرة الجديدة.

وتعليقًا على هذا الحدث، أعرب المهندس عبدالله سلام، الرئيس التنفيذى العضو المنتدب لشركة مدينة مصر، عن تحمسه بإطلاق Madinet Masr Innovation Labs والتى من شأنها ابتكار حلول ومنتجات جديدة ومبتكرة للدفع بسوق التطوير العقارى إلى الأمام وآفاق المستقبل. وأوضح أنه سيتم تخصيص فريق عمل من الشباب فى عدة مجالات لتحقيق أهداف هذا الذراع، والتشجيع على تقديم أحدث الحلول والأفكار المتطورة، التى من شأنها تغيير مفهوم تملك العقار داخل السوق المصرى، وتلبية كافة احتياجات العملاء المتغيرة وخصوصا فى ظل حالة النمو التى يشهدها السوق. وتأتى هذه الخطوة ضمن خطة مدينة مصر للتوسع فى مجالات متعددة ومن أهمها الابتكار لدوره فى النهوض بالاقتصاد بصفة عامة.

يأتى إطلاق Madinet Masr Innovation Labs بعد نجاح منصة SAFE فى تحقيق أهدافها والتى ستندرج تحت الذراع الجديد، وهى أول وأكبر منصة للملكية الجزئية فى مصر.

يشار إلى أن شركة مدينة مصر لديها استراتيجية متكاملة للتوسع وتنمية محفظة أراضيها، والتى تتجاوز 9 ملايين متر مربع، وتوسيع نطاق تواجدها بجميع أنحاء الجمهورية، والدفع بسوق العقار إلى آفاق المستقبل، من خلال الاعتماد على مفهوم الاقتصاد التشاركى، والذى يقوم على مبدأ مشاركة الأصول لترشيد استهلاك الموارد، والاستغلال الأمثل للأصول وتحقيق التنمية المستدامة.