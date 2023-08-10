دي دي: نهدف لتوفير فرص كسب جديدة تعزز الاقتصاد المحلي

قال يوان هاو صن، المدير العام لشركة دي دي مصر، إن الشركة تهدف من خلال نشر خدماتها في المنصورة وطنطا، باعتبارهما مدينتان مهمتان في مصر، إلى دعم الأنشطة الاقتصادية المتنوعة وهو ما يمكن شركة دي دي من تقديم خدماتها بشكل قوي يوفر خيارات تنقل مختلفة وبأسعار مناسبة، كما يمكن أن يخلق وجود دي دي في المنصورة وطنطا فرصا اقتصادية لسكان المدينتين من خلال توفير مصدر دخل إضافي للسائقين، وهو ما يؤدي بدوره لتوفير فرص كسب جديدة تعزز الاقتصاد المحلي في هذه المدن.

يأتي ذلك في إطار إطلاق خدمات دي دي في مدينتي طنطا والمنصورة، في ظل ما تتمتع به المدينتان من أنشطة اقتصادية مختلفة تتطلب توفير خيارات تنقل مرنة وآمنة وبأسعار معقولة مع إمكانات ومزايا هائلة للركاب والسائقين على حد سواء.

أضاف أن المدينتين تمثلان أيضا مراكز نقل إقليمية، تربط مختلف المدن والقرى المجاورة، مشيرا إلى أن تواجد خدمات شركة دي دي يساهم في تواجد شبكة تنقل قوية، تقدم لسكان المدينتين والمسافرين وسائل انتقال متميزة بين مختلف المناطق في المدينتين.

تابع المدير العام لشركة دي دي مصر: "تعد كل من المنصورة وطنطا مركزا لعدد من الجامعات والمؤسسات التعليمية البارزة، ما يعكس وجود طلب ثابت من الطلاب على خدمات التنقل والرحلات القصيرة داخل المدينتين، وهو ما تستهدف "دي دي" توفيره عبر خدمات التنقل المختلفة التي تتيحها".

أشار يوان هاو صن إلى أن الكثافة السكانية في مدينتي المنصورة وطنطا تتطلب زيادة احتياجات التنقل، لذا يمكن أن تساهم خدمات "دي دي" في تحسين وسائل التنقل الحضري من خلال توفير خيارات نقل موثوقة ومريحة، فضلا عن المساهمة في نظام بيئي أكثر كفاءة للنقل.