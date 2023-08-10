بدء فعاليات مبادرة "لا للبلاستيك" بمركز إبشواي في الفيوم

شهد المحاسب مراد مسعود رئيس مركز ومدينة إبشواي بمحافظة الفيوم، بدء تنفيذ فعاليات المبادرة الوطنية "لا للبلاستيك" بنطاق المحافظة ومركز إبشواي.

جاء حضور رئيس مركز ومدينة إبشواي نائبًا عن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، للمشاركة في الفعاليات التى تنفذ تحت رعاية وزارة البيئة ووزارة الصحة ووزارة التضامن الاجتماعي.

خلال ذلك تم تنفيذ ندوة بحضور الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والدكتور عاصم مرسي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم، والدكتور حسام شعبان مدير جهاز شئون البيئة بمنطقة كوم أوشيم، والمهندسة سعاد السيد منصور رئيس الوحدة المحلية بقرية شكشوك، والمحاسب أسامة النجار مدير محمية قارون الطبيعية، ومحمد حسين منسق مبادرة "لا للبلاستيك" بالمكتب العربي للشباب والبيئة، والدكتور إيهاب محمود منسق عام مبادرة "لا للبلاستيك" بالفيوم، في إطار توجيهات الدولة المصرية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة والحد من التلوث.

إذْ تمَّ عقد الندوة بمركز التدريب المدني بقرية شكشوك على ضفاف بحيرة قارون حول أهمية الحد من التلوث وشعار المبادرة دحر التلوث البلاستيكي، والتعريف بمخاطر البلاستيك أحادي الاستخدام، سواء على صحة الإنسان أو على النظم البيئية، بالإضافة إلى مناقشة آليات استكمال أنشطة مبادرة لا للبلاستيك بمحافظة الفيوم والعمل على تعظيم نتائجها.

أكد رئيس مركز ومدينة أبشواي أن الفعاليات مستمرة لمناقشة الكثير من الجوانب التي تستهدف رفع الوعي بالموضوعات المتعلقة كافة بإعادة التدوير وفصل المخلفات والتقليل من استخدام المواد الضارة بالبيئة كالبلاستيك أحادي الاستخدام، موجهًّا بدعم الجهود كافة التي تتم من أجل تنمية الشكل الجمالي لقرى المركز، وتطوير منظومة جمع المخلفات مؤكدًا دعمه للمبادرة وسعادته لانطلاقها من شاطئ بحيرة قارون، مشيرًا إلى أن أهمية استمرار الفعاليات حول الاستدامة في التعامل مع البيئة التي تمثل حياة لكل الكائنات الحية وأن التوازن في استخدام الموارد هو أول طريق الاستدامة و مواجهة الأزمات البيئية وما نتعرض له من تغيرات مناخية.

خلال الندوة تم مناقشة خطورة استخدام البلاستيك في حياتنا اليومية وكذلك على الكائنات البحرية وضرورة الحد من الاستخدام والتعريف ببدائل البلاستيك والعمل علي إعادة تدويره، والتعريف بخطورة استخدام البلاستيك خصوصًا وأنها تعتبر من أهم الأسباب الرئيسية لانتشار الأورام السرطانية للتفاعلات الكيميائية التي تحدث نتيجة تلامس البلاستيك غير الصحي بالحرارة كالأطعمة الساخنة، والتي تنتشر بشكل كبير في الوجبات السريعة، وأهمية استخدام الأواني الزجاجية أوالبلاستيك الصحي رقم 5 والحقائب والأكياس الورقية للحفاظ علي الصحة العامة.

جمع المخلفات البلاستيكية وغرس الأشجار ضمن مبادرة لا للبلاستيك بالفيوم:

عقب الندوة تم متابعة الفعاليات على شاطئ بحيرة قارون عقب تحديد المنطقة التي سيتم تنظيفها، وقام الشباب بجمع المخلفات البلاستيكية من الشاطئ و فرزها ووزنها، ثم التوجه بالمخلفات لسيارات جمع القمامة الخاصة بالمركز وتنفيذ حملة توعية للمصطافين على الشاطئ؛ للتقليل من استخدام البلاستيك وعدم رمي المخلفات على شاطئ البحيرة حفاظًا على الصحة العامة، ثم تفقَّد رئيس المركز الحملة الميدانية لتنظيف شاطئ بحيرة قارون وزراعة عدد 200 شجرة على شاطئ بحيرة قارون.