إصلاح هبوط أرضي بقرى بنى مزار في المنيا

أعلن المهندس عماد حسن رئيس مركز ومدينة بنى مزار شمال محافظة المنيا، عن قيام الوحدة المحلية، بأعمال إصلاح هبوط أرضى بمدخل قرية الجندية، التابعة للوحدة المحلية أبوجرج، وكذلك أعمال تسوية البلدورات على جانبي الطريق أعلى كوبرى هيلتون، وتوسعة الطريق لتحسين حركة السير بحي شرق المدينة، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية فى الاستجابة الفورية والسريعة لشكوي الأهالي من أبناء المركز والحفاظ على سلامتهم وأمنهم.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لرؤساء الوحدات المحلية، بضرورة الاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين، والتعامل معها بجدية وإيجاد الحلول وبذل المزيد من الجهد لتحقيق رضا المواطن، وتيسير السُبل كافة التي تعمل على تلبية احتياجات المواطنين.

وفى السياق ذاته، قال اللواء أحمد السايس رئيس مركز ملوى جنوب المنيا، إنه تم تعيين خدمات على مزلقان الملكية البحرية، تعمل على مدار 24 ساعة لإرشاد المواطنين وتوعيتهم، أثناء مرور قطارات السكك الحديدية، وذلك استجابة لشكاوى أهالي ومواطني الملكية البحرية، وحفاظًا على أرواحهم وسلامتهم، مؤكدًا أنه جارٍ العمل على تركيب كوبرى مشاة لخدمة أهالي الملكية البحرية.