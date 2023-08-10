الجيل الرابع من معالجات إنتل Xeon يتوسع بالخدمات السحابية

أعلنت خدمات أمازون ويب (AWS) عن التوفر العام لإصدارات جديدة من مثيلات أمازون للحوسبة المرنة (Amazon EC2) مدعومة بمعالجات إنتل Xeon المخصصة من الجيل الرابع. يعتبر هذا الإطلاق آخر إضافة إلى فئات Xeon من الجيل الرابع التي تقدم التكلفة الإجمالية للملكية وأكبر عدد من المسرعات المدمجة في أي وحدة معالجة مركزية لتغذية الأعباء الرئيسة مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي، وقواعد البيانات، والشبكات، وتطبيقات الشركات.

يتيح الجيل الرابع من معالجات إنتل Xeon من فئات M7i-flex و M7i الجديدة لدى أمازون EC2 أداء أقوى للعملاء، ويقلل من تكلفة الاستخدام الإجمالية، ويسهل الوصول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI).

قالت ليزا سبيلمان، نائبة الرئيس التنفيذي والمدير العام لمجموعة منتجات وحلول Xeon في إنتل: "عملت إنتل عن كثب مع خدمات أمازون ويب لتقديم معالجات Xeon من الجيل الرابع الغنية بالمميزات لعملاء السحابة، والتي استفاد العديد منهم من أدائها وقيمتها لعدة أشهر في الإصدارين الخاص والعام. اليوم، يسرنا أن نقدم نفس القيمة العملية لعملاء السحابة في جميع أنحاء العالم".

تقدم فئات أمازون EC2 الجديدة M7i-flex و M7i، من الجيل الرابع من Xeon محركات المسرعات للجماهير من خلال نطاق أمازون العالمي الواسع. تقدم المسرعات المدمجة مثل Advanced Matrix Extensions من إنتل بديلًا مطلوبًا في السوق للعملاء الذين لديهم طلب متزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي. يمكن لـXeon من الجيل الرابع مع AMX أيضًا تحقيق معايير أداء الاستنتاج لنماذج اللغة الكبيرة (LLM) التي تحتوي على أقل من 20 مليار حد، مما يجعل نماذج اللغة الكبيرة فعالة من حيث التكلفة ومستدامة للتشغيل على البنية التحتية العامة.

تتعاون إنتل وخدمات أمازون ويب لتقديم سلسلة من الخيارات لمنتجات تتناسب بشكل أفضل مع احتياجات العملاء من حيث اعباء العمل، والأداء، والتسعير، بالإضافة الى السهولة والمرونة لتلبية متطلبات البنية التحتية الرقمية المستقبلية.

تقدم فئة M7i-flex طريقة أسهل للعملاء للاستفادة من الأداء والسعر لأغلبية الأعباء العامة، وتصاميم تعمل بسلاسة للأعباء العامة، بما في ذلك خوادم الويب والتطبيقات، ومعالجة الدُفعات، والخدمات المصغرة، وقواعد البيانات، وتطبيقات الشركات. كما تقدم أداءً أفضل من مثيلات M6i بنسبة تصل إلى 19%.

وتقدم فئة M7i فوائد الأداء والسعر المناسب للأعباء الرئيسية مثل خوادم التطبيقات الكبيرة وقواعد البيانات، وخوادم الألعاب، وتعلُم الآلة القائم على وحدة المعالجة المركزية وبث الفيديو، وأحجام مثيل أكبر تصل إلى 192 وحدة معالجة مركزية افتراضية و768 جيبي بايت من الذاكرة.

بالإضافة الى مسرعات مدمجة جديدة تمكِّن من تفويض وتسريع العمليات البيانية للبيانات والتي تساعد في تحسين الأداء لقواعد البيانات والتشفير والضغط، وأعباء إدارة الطوابير. كما تتيح أداءً أفضل من مثيلات M6i بنسبة تصل إلى 15%.