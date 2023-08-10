أمن القاهرة يضبط تاجر عملة مزيف بعابدين

أكدت معلومات وتحريات قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بالتردد على دائرة القسم والنصب على المواطنين وإيهامهم بإستبدال عملات محلية بأخرى أجنبية والإستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية ولاذ بالفرار.

اعترافات المتهمين

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور حال تواجده بدائرة القسم وتبين أنه أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة، وعُثر بحوزته على مبالغ مالية عملات"محلية وأجنبية".

وبمواجهة المتهم اعترف بمزاولته نشاطاً تخصص فى النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على تغيير المبالغ المالية بآخرى أجنبية والإستيلاء على المبالغ المالية حيازتهم ومغافلتهم والفرار وأقر بإرتكابه 6 وقائع نصب.

وجرى بإرشاده ضبط مبلغ مالى بمسكنه من متحصلات وقائع النصب، وأقر بإنفاقه باقى المبالغ المالية على متطلباته الشخصية، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم وإتهموه بالنصب عليهم وقرروا بعدم سابقة تحريرهم محاضر بوقائع النصب، تحرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.