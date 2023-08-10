توريد 477 ألف طن قمح بشون وصوامع المنيا

قال اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، إنه تم توريد 477 ألف طن من محصول القمح المحلي ، حتى اليوم الخميس ، لموسم حصاد 2023، بالشون والصوامع والمواقع التخزينية المنتشرة بنطاق المحافظة، وعددها 42 موقعاً تخزينياً، وذلك لاستيعاب كافة الطاقة الإنتاجية من محصول القمح ، بالتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية لأعمال توريد المحصول ، بإعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية الهامة للدولة، وأكد المحافظ، على ضرورة التحقق من جودة الأقماح ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع، وتسهيل عملية التوريد على المزارعين عن طريق توريد محصول القمح لأقرب شونة أو جمعية زراعية لتخفيف العبء عليهم ومنع التكدس داخل الشون.

ويتم نقلها إلى الصوامع بالمنيا مباشرة، مشددا المحافظ ، على رؤساء المراكز والمدن بالتعاون مع مديرية التموين وكافة الأجهزة المعنية، بإستمرار متابعة انتظام عمليات توريد محصول القمح ميدانياً، لتذليل كافة العقبات والوقوف على سير العمل بالصوامع.

ووجه المحافظ، وكيل وزارة التموين بالمنيا ، بالتعاون مع الوحدات المحلية ومباحث التموين، بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على كافة الجهات التي تستخدم القمح المحلي ، بشكل مخالف للقانون، ومن جانبه ، أشار الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا إلى أن نسبة المساحة المنزرعة بالأقماح بنطاق المحافظة بلغت 243 ألف فدان لهذا العام .