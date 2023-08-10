صحة المنيا .. توقيع الكشف على 1481 مواطن بقرى مطاى

أشار الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إلى تنفيذ قافلة طبية علاجية بالمجان ، بقرية مرزوق بمركز مطاى ، شمال المحافظة ، والتي أسفرت عن توقيع الكشف الطبى علي 1481 حالة مترددة .

وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان ، وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات ، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، بمواصلة جهود مديرية الصحة في تنفيذ أعمال القوافل الطبية والعلاجية ، بالقرى الأكثر احتياجا بجميع مراكز المحافظة، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة" ، حرصاً على الاهتمام بصحة المواطنين.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة في المنيا ، أن فعاليات القافلة الطبية والعلاجية ، شملت 8 عيادات متنقلة ، وتم توقيع الكشف الطبي على عدد 253 حالة جراحة، 395 حالة أطفال، 231 باطنة، 64 نساء، 66 أسنان، 223 جلدية، 52 تنظيم أسرة، 84 رمد، 113 أنف وأذن.

إلى جانب إجراء 116 تحليلا مختلفا ، و4 حالات أشعة سينية، و100 كشف مبكر للضغط والسكر، وتم إجراء عملية خلع أسنان لعدد 4 حالات بعيادة الأسنان ، وتحويل 27 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج، بالإضافة ، إلى عمل ندوات تثقيف صحى استفاد منها 106 مترددا .