البورصة تخسر 2.7 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم
تراجعت مؤشرات البورصة في ختام جلسة تعاملات اليوم الخميس بصورة جماعية متأثرة بعمليات بيعية للعرب والاجانب.
تراجع رأس المال السوقي للأسهم 2.7 مليار جنيه ، ووصل إلى مستوي 1.202.6 تريليون جنيه
خسر مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوي17710نقطة.
كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة تراجعا بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى3579 نقطة.
هبط مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 5287 نقطة.
اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء، وبلغت صافي مشترياتهم 49 مليون جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين الأجانب وسط تداولات 1.7 مليار جنيه .